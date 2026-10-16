Роби Уолър: Не съм аутсайдер срещу Чимаев

Бившият шампион на UFC Роби Уолър демонстрира пълна увереност преди предстоящия си двубой по борба срещу Хамзат Чимаев. Двамата елитни бойци ще премерят сили на събитието RAF 14, което ще се състои на 23 октомври в комплекса „Фонтенбло“ в Лас Вегас и ще се излъчва пряко по платформата „Фокс Нейшън“.

Срещата ще отбележи дебюта на Уолър в организацията, докато Чимаев вече има впечатляващ актив от три победи в три участия под банера на RAF. Доминацията на чеченския боец в борбата е добре позната, но ветеранът Уолър предупреди феновете и специалистите да не подценяват неговите умения на земя, въпреки че кариерата му не е изградена около чисто борчески отличия.

„Напълно ясно е, че в кариерата ми използвах борбата главно за защита срещу събаряния, за да остана на крака и да нокаутирам съперниците си. Но аз мога да се боря“, заяви Уолър пред предаването „ММА Джънки Рейдио“. „Смятам, че е невъзможно да се биеш на толкова високо ниво, ако не владееш борбата. Преди да се завърна в UFC, тренирах активно борба няколко години в клуба „Хоук“. Постоянно спаринговам с млади момчета, така че уменията ми са налице. Намирам се в отлична форма и не се притеснявам от тези позиции. Обичам конкуренцията и се чувствам силен. Може би мнозина не си дават сметка на какво съм способен, но това не ме тревожи.“

Хамзат Чимаев ще се бори с Роби Уолър на RAF 14

Чимаев е известен със своята агресия и стремеж да притиска съперниците си още по време на официалните заставания лице в лице. Макар Лоулър винаги да е показвал по-спокойно и сдържано поведение извън битките, интензивността на опонента му никога не е представлявала проблем за него.

„Уважавам абсолютно всички, а високото напрежение е неизбежно, защото излизаме за сериозно съревнование“, сподели Уолър. „Той иска да спечели, аз също искам победата, така че зарядът ще бъде огромен. Когато двама състезатели на такова ниво се борят за успех, винаги има искра. Няма нужда да съм ядосан или да мразя съперника си, но той бързо ще разбере, че влизам на тепиха за истинска битка.“

Уолър не е участвал в официални състезания, откакто сложи край на кариерата си в смесените бойни изкуства с ефектен нокаут срещу Нико Прайс на UFC 290 през 2023 година. Запитан дали планира дългосрочно бъдеще в организацията RAF, боецът поясни, че в момента е съсредоточен изцяло върху предстоящата среща.

„Към момента имам договорка само за един двубой, макар че водим разговори и за следващи участия. Нека първо мине тази среща и ще видим как ще се развият нещата. Всичко се случи много бързо, така че просто реших да приема предизвикателството и да свърша работата“, завърши Лоулър.

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