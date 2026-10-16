Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Роби Уолър: Не съм аутсайдер срещу Чимаев

  • 16 окт 2026 | 14:05
  • 298
  • 0
Роби Уолър: Не съм аутсайдер срещу Чимаев

Бившият шампион на UFC Роби Уолър демонстрира пълна увереност преди предстоящия си двубой по борба срещу Хамзат Чимаев. Двамата елитни бойци ще премерят сили на събитието RAF 14, което ще се състои на 23 октомври в комплекса „Фонтенбло“ в Лас Вегас и ще се излъчва пряко по платформата „Фокс Нейшън“.

Срещата ще отбележи дебюта на Уолър в организацията, докато Чимаев вече има впечатляващ актив от три победи в три участия под банера на RAF. Доминацията на чеченския боец в борбата е добре позната, но ветеранът Уолър предупреди феновете и специалистите да не подценяват неговите умения на земя, въпреки че кариерата му не е изградена около чисто борчески отличия.

„Напълно ясно е, че в кариерата ми използвах борбата главно за защита срещу събаряния, за да остана на крака и да нокаутирам съперниците си. Но аз мога да се боря“, заяви Уолър пред предаването „ММА Джънки Рейдио“. „Смятам, че е невъзможно да се биеш на толкова високо ниво, ако не владееш борбата. Преди да се завърна в UFC, тренирах активно борба няколко години в клуба „Хоук“. Постоянно спаринговам с млади момчета, така че уменията ми са налице. Намирам се в отлична форма и не се притеснявам от тези позиции. Обичам конкуренцията и се чувствам силен. Може би мнозина не си дават сметка на какво съм способен, но това не ме тревожи.“

Хамзат Чимаев ще се бори с Роби Уолър на RAF 14
Хамзат Чимаев ще се бори с Роби Уолър на RAF 14

Чимаев е известен със своята агресия и стремеж да притиска съперниците си още по време на официалните заставания лице в лице. Макар Лоулър винаги да е показвал по-спокойно и сдържано поведение извън битките, интензивността на опонента му никога не е представлявала проблем за него.

„Уважавам абсолютно всички, а високото напрежение е неизбежно, защото излизаме за сериозно съревнование“, сподели Уолър. „Той иска да спечели, аз също искам победата, така че зарядът ще бъде огромен. Когато двама състезатели на такова ниво се борят за успех, винаги има искра. Няма нужда да съм ядосан или да мразя съперника си, но той бързо ще разбере, че влизам на тепиха за истинска битка.“

Уолър не е участвал в официални състезания, откакто сложи край на кариерата си в смесените бойни изкуства с ефектен нокаут срещу Нико Прайс на UFC 290 през 2023 година. Запитан дали планира дългосрочно бъдеще в организацията RAF, боецът поясни, че в момента е съсредоточен изцяло върху предстоящата среща.

„Към момента имам договорка само за един двубой, макар че водим разговори и за следващи участия. Нека първо мине тази среща и ще видим как ще се развият нещата. Всичко се случи много бързо, така че просто реших да приема предизвикателството и да свърша работата“, завърши Лоулър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Националите ни научиха пътя към медалите на световното в Будва

Националите ни научиха пътя към медалите на световното в Будва

  • 15 окт 2026 | 19:33
  • 798
  • 0
Димитриъс Джонсън разкритикува UFC и определи компанията като лицемерна

Димитриъс Джонсън разкритикува UFC и определи компанията като лицемерна

  • 15 окт 2026 | 17:42
  • 717
  • 0
26 бойци от 14 държави взимат участие в шестия лагер с покани на SENSHI

26 бойци от 14 държави взимат участие в шестия лагер с покани на SENSHI

  • 15 окт 2026 | 15:25
  • 506
  • 0
Варна ще бъде домакин на международен турнир по борба

Варна ще бъде домакин на международен турнир по борба

  • 15 окт 2026 | 13:57
  • 532
  • 0
Шумен ще бъде домакин на турнир по карате с над 260 участници

Шумен ще бъде домакин на турнир по карате с над 260 участници

  • 15 окт 2026 | 11:40
  • 1234
  • 0
Проблеми съпътстваха заминаването на българския национален отбор по сумо за Световното първенство в Азербайджан

Проблеми съпътстваха заминаването на българския национален отбор по сумо за Световното първенство в Азербайджан

  • 15 окт 2026 | 11:35
  • 718
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948, гостите се забавляват

Нефтохимик 0:4 ЦСКА 1948, гостите се забавляват

  • 16 окт 2026 | 15:45
  • 2944
  • 0
Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

Христо Стоичков: Всичко беше перфектно, само един португалец развали уникалната вечер

  • 16 окт 2026 | 09:08
  • 26397
  • 171
Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

Михайлов: Има горчилка от грешката, но мачът на Вуцов беше перфектен до този момент

  • 16 окт 2026 | 09:34
  • 16373
  • 26
"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

"Анализът на Нико Петров": Веласкес играе шах, а Вуцов е неговите Цар и Царица

  • 16 окт 2026 | 15:00
  • 1614
  • 4
Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

Александър Везенков е №1 извън НБА: Брутална доминация в гласуването на треньорите!

  • 16 окт 2026 | 12:42
  • 4882
  • 8
Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

Започва същинската фаза за Купата на България, ЦСКА 1948 и Локо (Пловдив) излизат на сцената

  • 16 окт 2026 | 07:30
  • 12843
  • 4