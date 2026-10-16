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Синьо сърце за Левски

  • 16 окт 2026 | 12:36
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Синьо сърце за Левски

В навечерието на новия волейболен сезон ВК “Левски София” предлага на своите привърженици нов начин да подкрепят развитието на клуба. 

“Синьо сърце” дава възможност за дарение на сума по избор - онлайн и само с няколко клика. А при регистрация всеки може да трупа “сини сърца” и да получава изненади от клуба.

Всяко едно “синьо сърце” е принос за развитието на бъдещите шампиони от школата - момчета и момичета, които преследват волейболните си мечти.

Дари “синьо сърце” тук https://hearts.levskivc.bg 

С новата дарителска кампания “Левски София” дава алтернатива на вече успешно действащата програма “Съмишленик”, която включва фиксирани сезонни дарения и различни нива на привилегии. 

Две различни възможности - една обща кауза: да пишем заедно История на бъдещето! 

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