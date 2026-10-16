Микаела Стоянова с много силен мач и 25 точки в Италия

Израсналата в школата на "Левски София" Микаела Стоянова направи много силен мач в италианския волейболен елит.

В среща от третия кръг нейният "Мачерата" прие "Скандичи" и отстъпи в битката с 1:3 (14:25, 25:21, 24:26, 23:25).

В нея най-активна и резултатна за домакините бе 20-годишната Стоянова. Тя завърши с впечатляващите 25 точки (1 ас, 1 блок).

Състезателката на поста диагонал премина това лято в "Мачерата" от друг италиански елитен тим "Валефолия". През 2025-а пък пристигна в него от родния "Левски София".

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