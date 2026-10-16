Ключът към титлата: Тайрийз Макси обясни защо здравият Ембийд променя всичко за Сиксърс

Гардът на Филаделфия 76ърс Тайрийз Макси смята, че ако Джоел Ембийд остане здрав, това "ще промени всичко" за отбора в хода на сезона в Националната баскетболна асоциация (НБА).

10-годишната кариера на Ембийд в лигата е белязана от контузии и той нито веднъж не е играл във всички 82 двубоя в рамките на една кампания. В това време центърът има средно по 49 мача на сезон, а това дори не включва първите две пълни години от избирането му в драфта на НБА през 2014-а и дебюта му през 2016-а, които той пропусна изцяло.

През миналия сезон носителят на приза за "Най-полезен играч" за 2023-та се появи на терена 38 пъти, двойно повече от предходната година, а контузиите често го задържат далеч от терена и по време на предсезонната подготовка.

"С него можем да включваме повече заучени ситуации в тренировките. Имало е случаи, когато той не е бил в добра физическа форма и като започнем мача трябва да се учим в движение. Ако не си играл с висок играч като Джоел, няма много като него. Много е трудно да научиш определени неща. Така че когато той е тук, можем да упражняваме тези неща отново и отново. От две или три седмици тренираме, а това е добре", заяви Тайрийз Макси, цитиран от ESPN.

С новите попълнения ЛеБрон Джеймс и Джейлън Браун, Тайрийз Макси, един от водещите новобранци от миналия сезон Ви Джей Еджкомб, както и здравият Джоел Ембийд, Сиксърс ще са сериозен претендент за титлата през новата кампания в НБА. Разликата за отбора този път е, че разполага с Ембийд още от тренировъчния лагер и предсезоннния период и ще може да започне сезона с по-сериозна подготовка.

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