Третодивизионен тим беше глобен със 100 000 евро след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия

Третодивизионният Валдхоф (Манхайм) беше глобен със 100 000 евро и трябва да играе следващия си домакински мач при частично закрити врати след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия, при който бяха ранени десетки полицаи и фенове.
Кайзерслаутерн триумфира в лютото дерби с Валдхоф
Германската футболна федерация (DFB) обяви, че частичната забрана за публика за допълнителен мач е отменена. В двубоя на 21 август срещу регионалния съперник от втора дивизия Кайзерслаутерн 35 полицаи и 85 фенове бяха ранени. Срещата беше прекратена в края на редовното време поради нахлуване на терена и използване на пиротехнически средства, но в крайна сметка беше завършена, като Кайзерслаутерн спечели с 1:0 в продълженията.
„Инцидентите в Манхайм преминаха границата. Това няма абсолютно нищо общо с феновете или фенската култура“, каза в изявление вицепрезидентът на DFB по правните въпроси Томас Бергман. Разследването на федерацията срещу Кайзерслаутерн за ролята на привържениците им в неприятностите все още не е приключило.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago