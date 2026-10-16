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Третодивизионен тим беше глобен със 100 000 евро след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия

  • 16 окт 2026 | 12:18
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Третодивизионен тим беше глобен със 100 000 евро след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия

Третодивизионният Валдхоф (Манхайм) беше глобен със 100 000 евро и трябва да играе следващия си домакински мач при частично закрити врати след проблеми с феновете на мач за Купата на Германия, при който бяха ранени десетки полицаи и фенове.

Кайзерслаутерн триумфира в лютото дерби с Валдхоф
Кайзерслаутерн триумфира в лютото дерби с Валдхоф

Германската футболна федерация (DFB) обяви, че частичната забрана за публика за допълнителен мач е отменена. В двубоя на 21 август срещу регионалния съперник от втора дивизия Кайзерслаутерн 35 полицаи и 85 фенове бяха ранени. Срещата беше прекратена в края на редовното време поради нахлуване на терена и използване на пиротехнически средства, но в крайна сметка беше завършена, като Кайзерслаутерн спечели с 1:0 в продълженията.

„Инцидентите в Манхайм преминаха границата. Това няма абсолютно нищо общо с феновете или фенската култура“, каза в изявление вицепрезидентът на DFB по правните въпроси Томас Бергман. Разследването на федерацията срещу Кайзерслаутерн за ролята на привържениците им в неприятностите все още не е приключило.

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Снимки: Imago

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