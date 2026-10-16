Виктория Коева и Иванина Малинова с първа победа в Унгария

Националката Виктория Коева, волейболистката на Левски Иванина Малинова и тимът на МАВ Ельоре Фокскон записаха първа победа в Екстралигата на Унгария. Воденият от Тамаш Касап отбор надигра ТФСЕ Будапеща с 3:0 (25:22, 25:17, 25:14) в среща от втори кръг, изиграна в Секешфехервар.

МАВ е на пето място с 3 точки (1 победа, 1 загуба), ТФСЕ е на девета позиция с 0 точки (2 загуби).

Виктория Коева бе най-резултатна с 11 точки (1 блокада). Иванина Малинова, която бе част от разширения състав на националния отбор, се появи за кратко в третата част и се отчете с 2 точки (1 блокада). Централната блокировачка имаше решаваща роля в края на двубоя. 11 точки записа и Анабел Талкен. За съперника Миртил Ерьос се отчете с 11 точки.

В следващата среща МАВ среща Бекешчаба, на 24 октомври (събота) от 17:00 ч.

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