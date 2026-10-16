Наставникът на Селта: Тежко е да загубиш в последната минута

Старши треньорът на Селта Клаудио Хиралдес коментира поражението с 1:2 от Ювентус във втория кръг на основната фаза на Лига Европа. Наставникът на испанския тим изрази задоволство от представянето на своите футболисти, въпреки драматичната загуба.

„Много съм доволен от отбора. Разбира се, тежко е да загубиш в последната минута, особено когато това се случва заради две наши грешки. Жестоко е и това, че не спечелихме нито една точка в последните си два мача. Въпреки това, съм много доволен от начина, по който Селта игра срещу Ювентус през почти целия двубой, с изключение на няколко периода през първото полувреме”, каза Хиралдес.

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

“Може би в определени моменти трябваше да поемем повече рискове. Днес атмосферата беше специална и мисля, че се борихме достойно. Трябва да сме наясно къде се намираме и срещу какъв съперник играем“, продължи треньорът на тима от Виго.

След победата Ювентус събра 6 точки и оглавява класирането в основната фаза на Лига Европа. Селта заема 28-ото място, като все още няма спечелена точка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages