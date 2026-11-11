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Мбапе под въпрос за сблъсъка с Италия

  • 11 ное 2026 | 13:54
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Мбапе под въпрос за сблъсъка с Италия

Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна днешната тренировка на тима. От лагера на “петлите” обявиха, че той няма контузия. Според “Екип” обаче той има лека проблем с мускул на бедрото. Авторитетното френско издание твърди, че е малко вероятно звездата на Реал Мадрид да играе срещу Италия в четвъртък, но ще бъде на линия за двубоя срещу Турция в неделя.

Мбапе имаше проблеми и по време на предишния лагер на Франция. Той получи контузия срещу Турция в мач, в който откри резултата. Тогава Зинедин Зидан го използва като ляво крило. В отсъствието на контузения Усман Дембеле сега се очаква Килиан отново да играе като централен нападател.

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Снимки: Gettyimages

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