Мбапе под въпрос за сблъсъка с Италия

Капитанът на Франция Килиан Мбапе пропусна днешната тренировка на тима. От лагера на “петлите” обявиха, че той няма контузия. Според “Екип” обаче той има лека проблем с мускул на бедрото. Авторитетното френско издание твърди, че е малко вероятно звездата на Реал Мадрид да играе срещу Италия в четвъртък, но ще бъде на линия за двубоя срещу Турция в неделя.

Мбапе имаше проблеми и по време на предишния лагер на Франция. Той получи контузия срещу Турция в мач, в който откри резултата. Тогава Зинедин Зидан го използва като ляво крило. В отсъствието на контузения Усман Дембеле сега се очаква Килиан отново да играе като централен нападател.

Le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, victime d'une gêne aux ischios, ne devrait pas être en mesure de jouer contre l'Italie ce jeudi soir. Il est espéré contre la Turquie, dimanche. https://t.co/CcOKNnyzrK — L'Équipe (@lequipe) November 11, 2026

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Снимки: Gettyimages