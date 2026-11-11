Тер Стеген: Имало е моменти, в които съм смятал, че заслужавам да играя вместо Нойер, но това е в миналото

Вратарят Марк-Андре тер Стеген не иска да приема за даденост, че мястото му в титулярния състав на Германия за Евро 2028 е гарантирано.

Нойер вече е взел решение за края на кариерата си

„На това ме научи миналото. Не искам да мисля какво ще се случи след две години“, коментира той пред "Билд".

Тер Стеген се завърна в германския национален отбор по време на паузите за международни срещи през октомври и ноември - за първи път от юни 2025 година насам. Очакваше се той да бъде заместник на Мануел Нойер, след като ветеранът се оттегли от държавния състав след Евро 2024. Контузия в гърба, последвана от травма в бедрото, обаче доведе не само до загуба на мястото му в националния отбор и пропускане на тазгодишното Световно първенство, но и до загуба на титулярната му позиция в Барселона.

• What is it like to have the misfortune of being born in the same era as Manuel Neuer? Marc-André ter Stegen: "The reality is that Manuel Neuer is not just a great goalkeeper. Let's not kid ourselves: he is probably one of the greatest goalkeepers of all time. He also enjoyed huge respect within the national team, and rightly so. However, he was also held back by injuries. And who knows better than I do, unfortunately, what that's like.. Nevertheless, I believe that a certain level of competition pushes the goalkeeper who gets to play to improve. That's how it was for us. Of course, the question inevitably remains: would I have preferred to play? Absolutely! But the coaches we had with the national team chose Manu. You have to respect that, and I have to accept it. That's simply part of football. Were there times when I had to bite my tongue and keep my frustration to myself? Did I sometimes swear under my breath when nobody was listening? Absolutely! There were also moments when I felt that perhaps I had deserved more of a chance" • Are you talking about the 2018 World Cup when Neuer came back from injury after 8 months and started in the tournament without prior match practice? ter Stegen: "That was the most bitter moment for me, but I don't want to revisit it. At the end of the day, the coach makes the decision. You can get as frustrated as you like, but that won't change anything." [@SPORTBILD] — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 10, 2026

Тер Стеген коментира и малшанса през годините да трябва да се конкурира с вратар като Мануел Нойер: „Истината е, че Мануел Нойер не е просто велик вратар. Да не се заблуждаваме: той вероятно е един от най-великите вратари на всички времена. Той се ползваше и с огромно уважение в националния отбор, и то напълно заслужено. Въпреки това, той също беше спъван от контузии. И кой знае по-добре от мен, за съжаление, какво е това... Въпреки това, вярвам, че определено ниво на конкуренция подтиква вратаря, който получава шанс да играе, да се усъвършенства. Така беше при нас.

Разбира се, неизбежно остава въпросът: бих ли предпочел да играя? Абсолютно! Но треньорите, които имахме в националния отбор, избраха Ману. Трябва да уважаваш това и аз трябва да го приема. Това просто е част от футбола. Имало ли е моменти, в които съм трябвало да си хапя езика и да пазя разочарованието си за себе си? Дали понякога съм псувал под носа си, когато никой не ме е чувал? Абсолютно! Имало е и моменти, в които съм чувствал, че може би съм заслужавал повече шансове.

Най-горчивият момент за мен беше Мондиал 2018, но не искам да се връщам към него. В крайна сметка треньорът взема решението. Можеш да се разочароваш колкото искаш, но това няма да промени нищо.“

Марк-Андре тер Стеген все още има договор с испанския клуб до 2028 година, но след шестмесечен престой под наем в Жирона, в момента той играе под наем в Аякс.

Сърбия с огромен жест към децата за мача с Германия

В петък съставът на Германия се изправя срещу Сърбия в турнира Лига на нациите и се очаква Тер Стеген да започне като титуляр. До Евро 2028 обаче той ще трябва да се конкурира с Александер Нюбел от Бешикташ и таланта от Байерн (Мюнхен) Йонас Урбиг. „Нямам търпение да опозная по-добре Йонас и да го видя в действие по време на тренировките“, каза Тер Стеген.

Опитният страж все пак разглежда натрупания си опит като предимство в стремежа си да стане титулярен вратар на Германия. „Националният отбор премина през не особено добър период напоследък. Мнозина бързат да настояват за привличането на нови играчи и за включването на всички млади таланти. Смятам, че това по принцип е добре и правилно, но ще има и трудни моменти, а тогава опитът ще бъде от решаващо значение“, заяви още той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago