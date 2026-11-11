Субименди отговори на спекулациите за Челси и Атлетико Мадрид

Полузащитникът на Арсенал Мартин Субименди категорично отхвърли слуховете, че възнамерява да напусне клуба през януарския трансферен прозорец след по-трудния старт на настоящата кампания. Испанският национал подчерта, че е напълно готов да се бори за титулярната си позиция в селекцията на Микел Артета въпреки сериозната конкуренция в халфовата линия.

Субименди определи като неоснователни информациите, според които е близо до раздяла с „артилеристите“ през зимата. Игровото време на 27-годишния футболист беше силно ограничено през този сезон след лятното привличане на Бруно Гимараеш.

През януари ще има поне три кандидата за Субименди

Твърди се, че Атлетико Мадрид и Челси следят отблизо ситуацията около полузащитника преди отварянето на януарския пазар. Реал Мадрид също бе свързван с него. Самият полузащитник обаче категорично отрече възможността за скорошен трансфер и остава амбициран да си върне титулярното място при лондончани.

Полузащитникът, за когото Арсенал плати 60 милиона паунда на Реал Сосиедад, сподели, че постоянните спекулации в медиите са го изненадали. В интервю за „Марка“ той изрази надежда за повече сдържаност по отношение на трансферните публикации.

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„Честно казано, понякога и аз се изненадвам от писанията в пресата. Разбирам, че зимният трансферен прозорец наближава и се появяват спекулации, но смятам, че трябва да се подхожда по-внимателно към това, което се публикува. В крайна сметка всеки има отбор, за който играе, и това трябва да се уважава. Четох дори, че съм бил близо до напускане, но това изобщо не отговаря на истината.“

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Кариерата на Субименди в Арсенал започна много силно преди 18 месеца, но натрупаната умора позволи на Майлс Луис-Скели да заеме неговата позиция в края на миналия сезон. През настоящата кампания испанецът все още няма мач като титуляр във Висшата лига. Въпреки това Субименди разкри, че Микел Артета е бил напълно откровен с него за ситуацията в състава.

„Разговарях с Микел в началото на сезона. Той ме предупреди, че има нови попълнения и че ще има игрово време за всички. Така че сега сме тук и се борим за това. Напълно го разбирам, защото според мен сме сред петте най-силни отбора в Европа. Аз също съм част от тази конкуренция, която прави печеленето на минути толкова трудно. Проявявам търпение. Когато си играл много и ролята ти се промени, успявам да видя положителната страна.“

На Арсенал му предстои изключително натоварена програма около празничния период. При толкова сгъстен ритъм от мачове Субименди осъзнава, че шансът му да се завърне трайно в стартовия състав може да дойде във всеки момент. Преди това обаче полузащитникът ще се концентрира върху изявите си с националния отбор на Испания. „Ла Роха“ ще изиграе две срещи от Лигата на нациите на УЕФА – домакинство на Чехия в четвъртък и тежко гостуване срещу Англия в неделя.

🚨🔴⚪️ Martín Zubimendi: “Staying at Arsenal until June? I think so. I am happy there”. “Arteta explained the plan to me at the start of the season and we’re here, fighting”, told Marca. https://t.co/U1BGoyUGg8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

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