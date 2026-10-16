Пиер Саж: През първото полувреме бяхме далеч от обичайното си ниво

Мениджърът на Кристъл Палас Пиер Саж коментира поражението с 2:3 от Лион във втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Разликата в резултата е минимална, но имаше огромна разлика в представянето на двата отбора. През първото полувреме Кристъл Палас дори не се доближаваше до обичайните си стандарти”, заяви френският специалист.

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“След почивката значително подобрихме представянето си и си дадохме надежда, че можем да спасим мача, но третият допуснат гол допълнително усложни положението ни. Смятам, че усилията ни през второто полувреме можеха да ни донесат поне равенство“, добави Саж.

След успеха снощи Лион събра 6 точки и заема 8-о място в общото класиране на Лига Европа. Кристъл Палас е на 15-а позиция с 3 точки.

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Снимки: Imago