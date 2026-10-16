Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Кристъл Палас

Пиер Саж: През първото полувреме бяхме далеч от обичайното си ниво

  • 16 окт 2026 | 05:04
  • 331
  • 0

Мениджърът на Кристъл Палас Пиер Саж коментира поражението с 2:3 от Лион във втория кръг на основната фаза на Лига Европа.

„Разликата в резултата е минимална, но имаше огромна разлика в представянето на двата отбора. През първото полувреме Кристъл Палас дори не се доближаваше до обичайните си стандарти”, заяви френският специалист.

Лион се справи с Кристъл Палас в мач с пет гола
Лион се справи с Кристъл Палас в мач с пет гола

“След почивката значително подобрихме представянето си и си дадохме надежда, че можем да спасим мача, но третият допуснат гол допълнително усложни положението ни. Смятам, че усилията ни през второто полувреме можеха да ни донесат поне равенство“, добави Саж.

След успеха снощи Лион събра 6 точки и заема 8-о място в общото класиране на Лига Европа. Кристъл Палас е на 15-а позиция с 3 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Женесио: След всеки мач се налага да повтарям едно и също

Женесио: След всеки мач се налага да повтарям едно и също

  • 16 окт 2026 | 03:40
  • 546
  • 0
Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

Маурицио Сари: Календарът е абсурден, трябва да се оплачем до УЕФА и ФИФА

  • 16 окт 2026 | 06:41
  • 642
  • 1
Аморим: Хората обръщат внимание само на крайния резултат

Аморим: Хората обръщат внимание само на крайния резултат

  • 16 окт 2026 | 03:11
  • 589
  • 0
Спалети размаха пръст на Консейсао: Ако е ядосан, да потърси вината в себе си

Спалети размаха пръст на Консейсао: Ако е ядосан, да потърси вината в себе си

  • 16 окт 2026 | 02:18
  • 1074
  • 0
Червен картон улесни Твенте срещу Тюн

Червен картон улесни Твенте срещу Тюн

  • 16 окт 2026 | 01:54
  • 506
  • 0
ФК Копенхаген нокаутира Брага след почивката

ФК Копенхаген нокаутира Брага след почивката

  • 16 окт 2026 | 01:27
  • 536
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

Левски спечели първа точка в Лига Европа, но грешка лиши "сините" от победа в Нидерландия

  • 15 окт 2026 | 23:53
  • 130175
  • 560
Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

Силен ЦСКА даде жесток отпор на Монако, но победата е за лидера в Лига 1

  • 15 окт 2026 | 21:40
  • 178572
  • 689
Веласкес: Аз съм виновен

Веласкес: Аз съм виновен

  • 16 окт 2026 | 00:41
  • 11552
  • 11
Гиздол: Представянето беше страхотно

Гиздол: Представянето беше страхотно

  • 15 окт 2026 | 21:59
  • 22267
  • 58
Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

Милан разби РБ Залцбург за първата си победа в Лига Европа, младок с хеттрик

  • 15 окт 2026 | 21:35
  • 19511
  • 14
Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

Драматичен край донесе трите точки на Ювентус във Виго

  • 15 окт 2026 | 23:54
  • 7421
  • 2