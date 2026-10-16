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Сасуоло обмисля да си върне Франческо Ачерби

  • 16 окт 2026 | 04:43
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Ръководството на Сасуоло проучва спешни варианти за укрепване на отбраната след сериозната травма на централния защитник Феде Лейсен. Бившият футболист на Интер и националния отбор Франческо Ачерби е сред основните фигури, към които клубът може да се насочи.

Лейсен, който се присъедини към Сасуоло под наем с опция за закупуване от Роял Юнион СЖ през летния трансферен прозорец, ще пропусне огромна част от сезона. Бранителят получи тежка контузия на кръстните връзки по време на неделното равенство срещу Милан в Серия "А".

Сасуоло разполага с алтернативи в центъра на защитата в лицето на Джей Идзес, Фали Канде, Дуйе Чалета-Цар и Кас Одентал. Въпреки това, клубът обмисля да потърси подсилване от пазара на свободните агенти.

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Сред потенциалните попълнения се откроява 38-годишният бивш италиански национал Ачерби, който е без отбор от юни, след като изтече договорът му с Интер. Той вече прекара пет сезона в Сасуоло между 2013 и 2018 година, като за този период записа 173 участия във всички надпревари, включително 157 мача в елита.

Ветеранът е сред най-опитните действащи футболисти в Серия "А" с общо 423 срещи в първенството, натрупани с екипите на Интер, Лацио, Сасуоло, Киево и Милан.

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Снимки: Gettyimages

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