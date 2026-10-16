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Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

  • 16 окт 2026 | 06:18
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Президентът на Хетафе потвърди за преговорите със Санчо

Президентът на испанския Хетафе Анхел Торес обяви официално, че клубът води преговори за привличането на бившото крило на Манчестър Юнайтед Джейдън Санчо.

Ръководството на тима също така проучва възможността да подпише и с бившия халф на Виляреал Даниел Парехо.

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„Преговаряме със Санчо, точно както и преди три-четири месеца. Парехо също е един от вариантите пред нас. Така и не успяхме да компенсираме травмата на Уче. Още през следващата седмица ще стане ясно как точно ще завършат тези разговори“, заяви Торес.

Преди броени дни Хетафе вече се подсили с едно голямо име в лицето на легендата на Реал Мадрид Даниел Карвахал.

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Снимки: Gettyimages

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