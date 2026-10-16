Женесио: След всеки мач се налага да повтарям едно и също

Старши треньорът на Марсилия Бруно Женесио изрази силното си разочарование след поражението на своя тим с 0:1 в домакинството на Олимпиакос във втория кръг от основната фаза на Лига Европа.

Френският специалист сподели недоволството си от колебливата форма на отбора и липсата на резултати от началото на кампанията.

Олимпиакос спечели като гост на Марсилия

„Вече изиграхме осем срещи, а имаме само две победи. Изключително трудно е след всеки мач да повтарям почти едно и също. Това поражда разочарование и дори раздразнение. Трябва да показваме много повече. Разбира се, за случващото се има своите обяснения. С треньорския щаб работим тук едва от четири месеца, но е задължително да се развиваме значително по-бързо“, заяви Женесио.

След това поражение Марсилия остава на дъното в класирането без спечелена точка след първите два кръга от турнира.

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Снимки: Imago