Бербатов пред Sportal.bg: Стадионът на ЦСКА ще е най-красивият на Балканите

Димитър Бербатов изрази надежда ЦСКА да победи Монако в двубоя от Лигата на конференциите. Бившият нападател на двата клуба призна, че френският тим е фаворит на хартия, но подчерта, че именно това би направило евентуален успех на „червените“ още по-сладък.

„ЦСКА може да вземе нещо. На хартия Монако са фаворитите, но пък една такава победа срещу такъв съперник ще бъде още по-сладка“, заяви Бербатов преди срещата.

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Той коментира и очакванията към футболистите в предни позиции, като обърна внимание на променената роля на съвременния нападател.

„Докато нападението вкарва голове, всичко е наред. Когато един нападател не вкарва голове, тогава започват критиките. Личното ми мнение е, че задачата на един нападател днес е доста по-различна“, сподели той.

Бербатов даде и своята прогноза за крайния изход на двубоя.

„Прогнозата ми е победа за ЦСКА, дори с 1:0. Важно е да победят“, категоричен бе бившият голмайстор.

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Той се изказа с оптимизъм и за новия стадион на „армейците“.

„Това ще е може би най-красивият стадион на Балканите, така че тръпнем всички с очакване да го видим“, каза Бербатов.

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