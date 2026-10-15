Рибарски: Панайотов и Иванов заслужават шанс и в европейските мачове

Временният селекционер на националния отбор Атанас Рибарски коментира пред Sportal.bg предстоящия двубой между ЦСКА и Монако от Лигата на конференциите. Специалистът пожела успех на „червените“ и изрази надежда, че младежките национали Петко Панайотов и Теодор Иванов ще получат възможност за изява.

„Надявам се българският отбор да победи. Надявам се да видим българите през второто полувреме. Мисля, че заслужават. Дано съвсем скоро ги виждаме и в европейските мачове, не само в българското първенство. Говоря за Петко Панайотов и Теодор Иванов, които са младежки национали“, заяви Рибарски.

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