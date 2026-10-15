Рилски спортист претърпя четвърта поредна загуба в Адриатическата лига

Рилски спортист загуби от Студио Загреб с 80:82 (24:23, 26:20, 15:21, 15:18) като гост в Загреб в четвъртия си двубой от група А на Адриатическата лига по баскетбол за жени. Само преди два дни Рилски спортист изигра друг мач в Хърватия, отстъпвайки на Шибеник с 63:85.

Поражението е четвърто поредно за отбора от Самоков, докато хърватският състав записа втора поредна победа и оглави временното класиране в групата с баланс 2-1.

Двата състава изиграха сблъсък с поделено надмощие, който бе решен във финалните секунди. От самото началото двубоят бе доста оспорван, а в Рилски спортист направи силни втора част, повеждайки с 8 точки - 48:40 минута преди края на първото полувреме. Българският тим имаше аванс от 50:43 след 20 минути игра, но в третия период домакините бяха по-мобилизирани и обърнаха до 57:54 в своя полза при оставащи малко повече от три минути. Последва нова размяна на водачеството и съставът от Самоков отново излезе напред при 63:60, а в крайна сметка след 30 минути игра резултатът бе 65:64 в полза на Рилски спортист.

Студио Загреб отново влезе по-стабилно в последната част и със серия от 10:3 си изработи аванс от 74:68. Две минути преди края на срещата домакините все още водеха - 80:76. Деница Манолова реализира следващите 4 точки за Рилски спортист и 1:19 минути преди финалната сирена се стигна до равенство 80:80. Дора Чипчич обаче отбеляза за Студио Загреб при оставащи 3 секунди и домакините се поздравиха успеха.

Най-резултатна за българския отбор бе Деница Манолова с 21 точки и 6 борби, Мари Кенембени завърши със 17 точки и 6 борби, а Радина Илиева се отчете с 11 точки и 3 асистенции.

За тима от Загреб Дора Чипчич реализира 27 точки и 4 борби.

Сега за баскетболистките на Рилски спортист предстои гостуване на Септември 97 в София в среща от втория кръг на българското първенство на 20 октомври. Следващият двубой на състава от Самоков в Адриатическата лига е гостуване на черногорския Будучност на 28 октомври.

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