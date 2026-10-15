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Олимпийската шампионка Виктория Карл: Ще ми бъде наистина трудно да се върна в състезателния спорт

  • 15 окт 2026 | 18:41
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Олимпийската шампионка Виктория Карл: Ще ми бъде наистина трудно да се върна в състезателния спорт

Германската състезателка по ски бягане Виктория Карл наруши продължителното си публично мълчание в интервю за шведската телевизия SVT и говори за наказанието си, свързано с употреба на допинг.

„Просто се доверих твърде много на лекаря и съм изключително ядосана на себе си, че му гласувах такова доверие, без да попитам отново дали изобщо ни е позволено да приемаме това“, обясни олимпийската шампионка.

Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана за допинг
Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана за допинг

Карл даде положителна проба за забраненото вещество кленбутерол по време на извънсъстезателен допинг контрол през второто тримесечие на 2025 година. Този медикамент се използва основно за лечение на респираторни заболявания, като например астма.

Наказанието ѝ изтича на 25 ноември. Тя пропусна тазгодишните Зимни олимпийски игри в Италия, въпреки че четири години по-рано в Пекин спечели златен медал в отборния спринт.

„За да се предпазя, изобщо не следих Олимпийските игри“, коментира Виктория Карл и допълни:

„Надявам се да се завърна за Световната купа толкова силна, колкото бях преди. Но просто не знам. Ще ми бъде наистина трудно да се върна в състезателния спорт.“

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Снимки: Gettyimages

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