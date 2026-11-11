Капризов донесе драматична победа на Минесота в продължението срещу Монреал

Кирил Капризов отбеляза гол при числено превъзходство само 21 секунди след началото на продължението, за да изведе Минесота Уайлд до успех с 2:1 над Монреал Канейдиънс в зала „Бел Сентър“. С този триумф тимът на гостите увеличи серията си със спечелени точки на девет поредни срещи.

Руското крило нанесе решителния си удар директно от десния кръг, след като Коул Кофийлд беше наказан за удар със стик в самия край на редовното време (19:03 от третата третина). Това се случи само 41 секунди след като капитанът на домакините Ник Сузуки бе възстановил равенството за 1:1, оползотворявайки подаване покрай лявата греда 1:38 минути преди финалната сирена.

WILD WIN 🤩 Kirill Kaprizov buries the winner in @Energizer overtime for the @minnesotawild! https://t.co/L0W1H4JQSD — NHL (@NHL) November 11, 2026

„Бяхме изключително дисциплинирани в дефанзивен план, подчерта старши треньорът на Минесота Джон Хайнс. - Понякога бяхме поставени под силен натиск, но не се пречупихме и не си докарахме излишни наказания. Момчетата се вложиха максимално, показвайки отлична тактическа структура и характер.“

Боби Бринк бе дал преднина на Минесота в началото на третата част (2:53), реализирайки сам срещу вратаря. Той се възползва от грешка на Джош Андерсън в неутралната зона, открадна шайбата и с прецизен китков изстрел преодоля стража на Монреал.

Bobby Brink strikes on the breakaway. Minnesota takes a 1-0 lead. https://t.co/zyeoIOfQej — TSN (@TSN_Sports) November 11, 2026

Вратарят на гостите Йеспер Валстед завърши двубоя с 27 спасявания за Уайлд (13-3-4), които имат баланс 7-0-2 в настоящата си серия. Самият Капризов също удължи своята индивидуална точкова серия на девет мача, в които е натрупал 15 точки (шест попадения и девет асистенции).

За домакините Джейкъб Фаулър спря 22 изстрела. Въпреки че отстъпи в продължението, тимът на Монреал (11-3-4) успя да спечели поне точка в 11-и пореден двубой (8-0-3). Фаулър, определен за новобранец на месец октомври в НХЛ, няма загуба в редовното време в последните си 10 участия.

„Имахме достатъчно възможности, заяви наставникът на „канадците“ Мартен Сен Луи. - И двамата вратари направиха страхотен мач. Срещата беше много завързана, с малко свободни пространства. Единственото разочарование е, че не успяхме да вземем двете точки.“

В първия период домакините имаха повод за съжаление, след като попадение на Алекс Нюхук при числено предимство бе отменено след видеопреглед. Повторенията показаха, че изстрелът му е срещнал напречната греда и страничния стълб, без шайбата да премине голлинията.

Победният гол бе под номер 15 за Капризов в продължения от дебюта му през сезон 2020/21 насам, с което той дели първото място в лигата по този показател именно с Коул Кофийлд. Преди двубоя пък домакините организираха специална церемония в чест на легендарния Кери Прайс, който бе приет в Залата на славата на хокея, а бившият му съотборник Шей Уебър добави името му в почетния клуб на Монреал.

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