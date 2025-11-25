Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана за допинг

Олимпийската шампионка в ски бягането Виктория Карл остава временно наказана след положителен допинг тест и има голяма вероятност да пропусне Олимпиадата през 2026 година.

"За момента тя няма да може да участва в предстоящите състезания или в зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо", съобщиха от Германската ски асоциация в свое изявление във вторник.

30-годишната Карл даде положителен тест за кленбутерол на тест извън състезание през март. Забраненото вещество беше открито в сироп за кашлица, предписан от лекар от германските въоръжени сили след края на Световните военни игри.

"Все още ми е трудно да приема, че небрежността и неправилното медицинско лечение разбиха олимпийската ми мечта", категорична е Карл.