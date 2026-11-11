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Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

  • 11 ное 2026 | 17:40
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Полша няма да вади визи за руските скачачи в Световната купа

Полша няма да издава визи на руски състезатели по ски скок за стартовете от Световната купа във Висла и Закопане през този сезон, дори ако те са получили разрешение да се състезават като неутрални от Международната федерация по ски и сноуборд (ФИС), потвърди външното министерство на страната пред Ройтерс.

Полските правила ограничават влизането на руски граждани в участъка от външната граница на Европейския съюз, който се намира в страната, както и през полските въздушни и морски пунктове. Участието в спортни събития не е сред изключенията.

От министерството, което изложи позицията си пред полските медии, смятат, че "няма основания за издаване на визи на руски ски скачачи с цел участие в спортни състезания на територията на Полша".

Висла е домакин на състезания за мъже и жени от 4 до 6 декември. Надпреварата при мъжете се завръща в полския град Закопане от 15 до 17 януари.

Стартовете от Световната купа по ски скок започват на 21 ноември в Лилехамер, Норвегия.

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