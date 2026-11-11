Ландеског наказа грешките на Торонто, Колорадо ликува

Капитанът на Колорадо Аваланч Габриел Ландеског се разписа на два пъти, включително отбелязвайки ключовото попадение за преднина в третия период, за да изведе тима си до победа с 6:3 като гост срещу Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон на НХЛ.

Шведският нападател насочи шайбата в мрежата отляво след подаване през вратарското поле на Назем Кадри от позиция зад голлинията. Попадението падна в 5:02 минута на финалната третина и дойде само 51 секунди след като домакините бяха възстановили равенството за 3:3.

„Винаги говорим за това как трябва да отвръщаме на удара“ коментира Ландеског. - Независимо дали вкарваш или допускаш гол, трябва веднага да затвърдиш присъствието си на леда. Тези смени са изключително важни и бяхме възнаградени. Дори и да не отбележиш, целта е да запазиш инициативата в предно поле. В случая всичко сработи перфектно и стигнахме до попадение.“

Ландеског остана напълно непокрит пред вратата, след като Джон Таварес, Джейк Маккейб и Дарън Радиш едновременно тръгнаха да затварят Кадри.

„Получи се страхотн,“ допълни Ландеског. - Нямах много за вършене. Просто изчаках на далечната греда, защитата ме остави свободен, а Наз направи великолепно подаване.“

O CAPTAIN, MY CAPTAIN! Gabriel Landeskog is on hatty watch! 👀 https://t.co/YDPzDaF6zK — Sportsnet (@Sportsnet) November 11, 2026

Треньорът на домакините Джим Хилър не скри разочарованието си от представянето в защита:

„Допуснахме множество лоши решения. Така стоят нещата в хокея – понякога грешиш и се надяваш някой да поправи грешката. Но когато направиш една, две, три поредни грешки, и то от опитни играчи, това е недопустимо. Точно така се губят мачове.“

Девън Тейвс завърши срещата с гол и асистенция, Кейл Макар добави две завършващи подавания, а вратарят Макензи Блекууд отрази 28 удара за Колорадо (11-6-2). Тимът от Денвър печели точки в шест от последните си седем двубоя (5-1-1).

За Торонто (8-10-2), които инкасираха четвърта поредна загуба, Дарън Радиш, Рословик и Истън Кауън се отчетоха с по гол и асистенция. Сергей Бобровски отрази 22 изстрела, но регистрира пето поредно поражение като титуляр, допускайки три или повече гола във всяка от тези срещи.

„Никой не иска да бъде в такава серия, но това е реалността. Опитвам се да се фокусирам върху момента и нещата, които зависят от мен, за да помогна на отбора, заяви Бобровски. - Лесно може да се поддадеш на прекалено мислене и сам да се закопаеш. Трябва просто да затвориш тази страница и да продължиш напред.“

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