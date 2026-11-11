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Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

  • 11 ное 2026 | 19:55
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Държавата одобри 1 млн. евро за Световната купа по сноуборд в Банско през 2027

Министерският съвет одобри 1 млн. евро за подпомагане на организирането и провеждането на Световната купа по сноуборд в алпийските дисциплини в Банско през 2027 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата се осигуряват с постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2026 г.

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Проявата допринася за популяризирането на зимните спортове и привлича голям интерес сред зрителите от България и чужбина, се посочва в съобщението.

В края на октомври общинските съветници в Банско приеха решение за отпускане на средства за подпомагане на провеждането на състезанията за Световната купа по алпийски сноуборд. Предложението от кмета на Банско Стойчо Баненски е за отпускане на 125 000 евро за подпомагане провеждане на състезанията за купата, които предстоят в курортния град през януари 2027 г.

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Снимки: Sportal.bg

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