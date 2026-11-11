Овечкин мечтае да играе за Русия на Световното догодина

Звездата на Националната хокейна лига (НХЛ) Александър Овечкин от отбора на Вашингтон Кепитълс заяви, че иска да представлява родината си Русия на Световното първенство в Германия през май следващата година, но поясни, че решението не зависи от него.

В края на миналия месец Спортният арбитражен съд (КАС) прие обжалването на Русия и позволи на страната да се състезава на турнира, след като първоначално беше отстранена от Международната федерация по хокей на лед заради руската военна инвазия в Украйна.

"Ти просто искаш да представляваш страната си. Няма значение къде - на световно първенство, Олимпийски игри, Европейско първенство. Просто искаш да излезеш там и да играеш за страната си. Сигурен съм, че ако попитате феновете, те ще искат да видят най-добрите играчи, както и по-младото поколение, което ще оформи бъдещите звезди. Обаче знаете, това не зависи от нас", каза голмайстор номер 1 в историята на НХЛ Овечкин пред медиите след двубоя на Вашингтон срещу Отава Сенатърс, цитиран от ДПА.

Германия първоначално заплаши да се откаже от домакинство на Световния шампионат при евентуално включване на Русия, но впоследствие от ръководството на федерацията на страната заявиха в неделя, че това вече не е възможно.

Някои от участващите държави, включително действащият световен шампион Финландия, заплашиха с бойкот, в случай че бъде позволено на "Сборная" да участва.

В миналото Александър Овечкин е бил обект на критики за близките си отношения с руския президент Владимир Путин. През ноември 2017-а той започна движение, наречено "PutinTeam" в подкрепа на държавния глава за президентските избори през 2018 година. През миналия септември той беше част от политическа реклама заедно с руския външен министър Сергей Лавров.

Преди срещата в НХЛ между Вашингтон и Отава тази нощ около 20 души развяваха украински знамена и носеха табели, на които пишеше "Отстранете Овечкин" и "Путин, военнопрестъпник", пише още ДПА.

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