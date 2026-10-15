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Етичната комисия към Френската федерация призовава феновете да запазят неутралитет на фона на студентските протести в страната

  • 15 окт 2026 | 18:19
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Етичната комисия към Френската федерация призовава феновете да запазят неутралитет на фона на студентските протести в страната

Етичната комисия към Френската футболна федерация призовава феновете да запазят неутралитет на фона на студентските протести в цялата страна, които привличат международното внимание. Острата реакция на полицията спрямо протестите, които протичат предимно мирно, предизвика критики, а футболните фенове по стадионите изразиха подкрепата си за студентите, пише агенция АР.

Полицията за борба с безредиците използва масово сълзотворен газ и палки, за да разпръсне тълпите. Към миналата седмица в цялата страна са извършени над 6600 ареста – необичайно висок брой за протестно движение във Франция. Полицейска граната със сълзотворен газ счупи челюстта на 14-годишен младеж, като бяха избити и много от зъбите му, а 15-годишен тинейджър загуби ръката си при инцидент с шокова граната. Други младежи също получиха тежки травми, приписвани на полицейските средства, използвани по време на протестите.

По време на мача от елитната футболна Лига 1 между Ланс и Лион миналата седмица, феновете на домакините са разпънали транспарант с призив за прекратяване на „непропорционалното и систематично полицейско насилие“, отбелязват от Националния съвет по етика и деонтология (CNE) и допълват, че в 30-ата минута на срещата между Пари Сен Жермен и Льо Ман привърженици са издигнали транспарант с надпис: „Вашите милиции потискат, нашата младеж оказва съпротива“.

В изявление Етичната комисия на футболната централа посочи, че е напълно разбираемо защо младите фенове - много от които са студенти, използват футболните срещи, за да изразят публично подкрепата си за протестиращите, но допълни, че принципът на политически неутралитет е заложен в спортното законодателство – както на международно ниво, така и на национално ниво.

„Спортът трябва да обединява, а не да разделя. Целта е да се гарантира, че стадионът няма да се превърне в арена за политически или синдикални битки, а ще остане място за празнуване и споделена радост, съсредоточени около спорта“, се казва още в изявлението.

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Снимки: Gettyimages

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