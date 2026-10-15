Зелена светлина за старта на Световната купа в Зьолден

Новият сезон в Световната купа по ски алпийски дисциплини ще стартира по план Зьолден, Австрия, следващата седмица. Това стана ясно след позитивен контрол на снежната покривка на пистата на глетчера Ретенбах.

По традиция сезонът ще започне със стартове в дисциплината гигантски слалом. На 24 октомври е предвидена надпреварата при дамите, а ден по-късно и тази при мъжете.

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Родният ас Алберт Попов и тази година няма да стартира в Зьолден. За него кампанията ще стартира със слалома в Леви, Финландия, на 15 ноември.

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Снимки: Gettyimages