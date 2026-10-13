Алберт Попов в гостът на Sportal.bg

Най-добрият български скиор алпиец Алберт Попов ще участва в предаването “Гостът на Sportal.bg”, което ще излъчим на живо от 14,30 часа.

Попов направи сериозни промени в екипа и екипировката си през това лято. Той тренира под ръководството на австрийския специалист Флориан Пуц. През лятото бяха проведени лагери под покрив в Германия и на сняг в Австрия.

Аби вече кара и с нова марка ски, като вече е част от екипа на Нордика. Първият слалом от сезона в СК е предвиден за 15 ноември в Левси, Финландия.

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