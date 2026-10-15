Джордж Ръсел разкри кога се очаква да изтърпи второ наказание за нов двигател

Джордж Ръсел трябваше да стартира надпреварата за Гран При на Сингапур от дъното на колоната, след като беше принуден да използва изцяло нова задвижваща система в хода на уикенда на „Марина Бей“.
Първоначалният план на Мерцедес беше Ръсел да изтърпи това наказание в Гран При на САЩ следващата седмица, когато той да получи и обновения двигател с вътрешно горене. Повреда в Малайзия обаче наложи променя в плана и Ръсел изтърпя наказание в Сингапур, но отново получи старата спецификация.
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Още преди уикенда в Сингапур да започне, се появиха спекулации, че е възможно Ръсел да изтърпи наказания в два поредни кръга, което ще му позволи да разчита на обновения двигател при първа възможност в Остин. Пред Sky Sports F1 обаче самият британец обясни, че не очаква да получи нов мотор преди Гран При на Лас Вегас, когато да бъде наказан за втори път в рамките на сезона.
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„Сега може би ще бъде по-късно през сезона, най-вероятно в Лас Вегас. Ще е някъде там. Сега можем да избираме кога да изтърпим наказанието и ще заложим на писта, на която изпреварванията са по-лесни“, обясни Ръсел.
Снимки: Gettyimages