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Джордж Ръсел разкри кога се очаква да изтърпи второ наказание за нов двигател

  • 15 окт 2026 | 14:32
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Джордж Ръсел трябваше да стартира надпреварата за Гран При на Сингапур от дъното на колоната, след като беше принуден да използва изцяло нова задвижваща система в хода на уикенда на „Марина Бей“.

Първоначалният план на Мерцедес беше Ръсел да изтърпи това наказание в Гран При на САЩ следващата седмица, когато той да получи и обновения двигател с вътрешно горене. Повреда в Малайзия обаче наложи променя в плана и Ръсел изтърпя наказание в Сингапур, но отново получи старата спецификация.

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Още преди уикенда в Сингапур да започне, се появиха спекулации, че е възможно Ръсел да изтърпи наказания в два поредни кръга, което ще му позволи да разчита на обновения двигател при първа възможност в Остин. Пред Sky Sports F1 обаче самият британец обясни, че не очаква да получи нов мотор преди Гран При на Лас Вегас, когато да бъде наказан за втори път в рамките на сезона.

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Джордж Ръсел: Сега всички трябва да гонят Ред Бул!

„Сега може би ще бъде по-късно през сезона, най-вероятно в Лас Вегас. Ще е някъде там. Сега можем да избираме кога да изтърпим наказанието и ще заложим на писта, на която изпреварванията са по-лесни“, обясни Ръсел.

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Снимки: Gettyimages

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