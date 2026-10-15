Марк Алън загатна за скорошно завръщане

Марк Алън изглежда готов да се завърне в състезателния снукър на предстоящия Открит шампионат на Северна Ирландия през 2026 година.

Бившият номер едно в света не е играл в Световния снукър тур от началото на май, когато претърпя болезнена загуба със 17:16 от У Идзъ в класически полуфинален сблъсък на Световното първенство.

В двубой, който предложи най-дългия фрейм в историята на „Крусибъл“, Алън пропусна черна от точката ѝ, с която можеше да спечели със 17:15 и да се класира за първия си финал на Световното първенство за професионалисти. У вкара черната, спечели решаващия фрейм, а впоследствие победи и Шон Мърфи — отново в решаващ фрейм — и стана вторият най-млад световен шампион в историята на снукъра.

Оттогава започна новият професионален сезон, в който до момента са раздадени седем титли: Джак Джоунс спечели Шампионатната лига и Откритото първенство на Великобритания, Джъд Тръмп — „Шанхай Мастърс“, Марк Селби — Откритото първенство на Китай, Чан Биню — Откритото първенство на Ухан, Али Картър — Откритото първенство на Англия, а У Идзъ — Откритото първенство на Шънджън.

Северноирландецът Алън, който е професионалист от дебютния си сезон през 2005 година, засега не е участвал в нито един турнир през настоящата кампания. Той или не подаваше заявки, или се оттегляше от надпреварите по неуточнени лични причини.

Доброволното му отсъствие от най-високото ниво на снукъра обаче може да приключи в следващите дни на домашния му професионален турнир.

Откритото първенство на Северна Ирландия през 2026 година — вторият турнир от сериите Home Nations за сезона — ще се проведе в „Уотърфронт Хол“ в Белфаст между 18 и 25 октомври.

Алън, който в момента е 12-ти в световната ранглиста, не трябваше да преминава през квалификации и като поставен започва директно от телевизионната фаза с участието на 64-ма играчи в столицата. Към момента на написването на материала бившият шампион от „Мастърс“ и Шампионата на Обединеното кралство все още фигурира в схемата, а наскоро публикува съобщение в социалните мрежи, което подсказа, че завръщането му е на път да стане факт.

След период извън състезанията това може да бъде идеалната възможност за Алън отново да попадне под светлината на прожекторите, въпреки очакванията към него като най-добрия играч на страната му от години насам.

В миналото обаче 40-годишният състезател е показвал, че подобно напрежение му допада в изпълнената с атмосфера „Уотърфронт Хол“. През 2021 година той направи максимален брейк от 147 точки по пътя към първата си титла в турнира. На следващата година Алън за втори път в кариерата си защити успешно титла от ранкинг турнир, като отново вдигна трофея „Алекс Хигинс“ пред собствените си привърженици.

По любопитно стечение на обстоятелствата в първия кръг на основната схема Алън трябва да се изправи срещу единствения друг северноирландец, останал в турнира — близкия си приятел и тренировъчен партньор Джордан Браун. Двубоят е насрочен за следобеда на вторник, 20 октомври. Бившият шампион от Откритото първенство на Уелс Браун спечели квалификационния си мач, проведен миналия месец в английския град Лестър.

Ако дербито се състои, то ще бъде емоционално и важно, тъй като 65-ият в света Браун се бори да запази мястото си в професионалния тур след края на сезон 2026/27.

От средата на ноември 2023 година Браун е преминавал фазата на 1/16-финалите само на един ранкинг турнир — миналогодишното Открито първенство на Северна Ирландия. Тогава той победи действащия по това време световен шампион Джао Синтун и Шон Мърфи, преди да бъде отстранен на четвъртфиналите от Алън.

Алън изигра много постоянен сезон 2025/26, през който спечели последната от своите 12 ранкинг титли — на Откритото първенство на Англия през 2025 година — и достигна до полуфиналите на още пет ранкинг турнира.

Що се отнася до мястото му в топ 16, Алън изглежда способен да го запази през целия настоящ сезон. В момента обаче той няма спечелени наградни средства в едногодишната ранглиста, затова през следващите месеци ще трябва да натрупа солидна сума, за да се класира за първия турнир от сериите Players Series през кампанията — Световната Гран при в Хонконг през февруари.

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Снимки: AI