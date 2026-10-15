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Франк Уорън: Моузес Итаума се завръща на ринга през януари

  • 15 окт 2026 | 10:51
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Франк Уорън: Моузес Итаума се завръща на ринга през януари

Младата надежда в тежка категория Моузес Итаума ще се завърне между въжетата в началото на следващата година, като ще продължи подготовката си под ръководството на треньора Бен Дейвисън. Новината бе съобщена от оглавяващия компанията „Куинсбъри Промоушънс“ Франк Уорън.

На 29 август 21-годишният левичар, който оглавяваше ранглистите на WBO и WBA, излезе в битка за вакантната световна титла на IBF срещу поставения под номер 3 Филип Хъргович. Итаума имаше пълно превъзходство в първите шест рунда, но впоследствие силите му се изчерпаха и той допусна поражение с прекратяване на срещата в деветия рунд.

Моузес Итаума след поражението: Натрупах опит, ще се върна!
Моузес Итаума след поражението: Натрупах опит, ще се върна!

Промоутърът Франк Уорън иска бързо да върне увереността на младия боксьор и да възстанови позициите му пред спортната общественост, поради което го съветва незабавно да се хвърли в дълбоките води на дивизията.

„Моузес ще бъде отново на ринга през януари, ако не и по-рано, но януари изглежда като най-сигурния период. Той настояваше за незабавен реванш с Филип Хъргович, но това няма как да стане, тъй като Хъргович има ангажимент срещу Франк Санчес, който преди това се съгласи да отстъпи реда си. Искам Моузес да срещне сериозно и разпознаваемо име още в следващия си мач. Целта е да подредим нещата така, че той отново да се фокусира върху голямата си мечта – спечелването на световната титла.“

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