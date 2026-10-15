Пелегрини: Бетис е амбициран да се бори за челните места във всички турнири

Наставникът на Бетис Мануел Пелегрини коментира победата с 3:2 срещу Порто в сряда в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига, изигран на стадион „Ла Картуха“.

„Истината е, че се получи изключително интензивен двубой, особено срещу толкова силен съперник като Порто. Смятам, че изиграхме много цялостно първо полувреме, в което може би заслужавахме да отбележим гол. Порто почти не застраши вратата ни през тази част. След това, през второто полувреме, когато поведохме, имахме възможност за втори гол, но удар на Антони срещна гредата. Само за няколко минути те стигнаха до обрат, защото разполагат с огромна класа. Това, което ме удовлетвори най-много, бе фактът, че не се отчаяхме и запазихме нашия стил на игра, за да търсим нов обрат. И успяхме напълно”, заяви чилийският специалист.

„Обратът дойде заради спокойствието и увереността, че благодарение на нашата игра можем да обърнем нещата. След 1:0 имахме шанс за 2:0 с гредата на Антони, което на практика щеше да реши изхода. Не се получи и внезапно се оказахме догонващи в резултата. В подобни моменти често не успяваш да се върнеш, но вярвам, че ментално този отбор е отлично подготвен. Ние сме изключително силен колектив, който вярва в това, което прави. Разполагаме не просто с единадесеторка, а с цял боеспособен състав, амбициран да се бори за челните позиции и в трите турнира, в които участваме“, продължи Пелегрини.

“Радостта е двойна: първо, защото спечелихме за нашите привърженици, и второ, заради начина, по който го постигнахме. Както споменах, водещ беше нашият стил. Може би и при победа с 3:0 щяхме да зарадваме хората, но да стигнеш до пълен обрат броени минути преди края прави изживяването още по-вълнуващо. Това е изключително важна крачка. Трябва да се борим за класиране напред. Мисля, че през миналия сезон продължаването в следващата фаза се гарантираше с десет или единадесет точки. Вече имаме шест и следващата сряда отново сме домакини срещу нидерландски тим. Надявам се да изиграем добър мач срещу Фейенорд, знаейки, че те също са отбор с богати традиции в Шампионската лига”, завърши треньорът на Бетис.

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