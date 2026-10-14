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Литовки нанесоха тежко поражение на Борислава Христова и Атинайкос

  • 14 окт 2026 | 21:37
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Литовки нанесоха тежко поражение на Борислава Христова и Атинайкос

Българската националка Борислава Христова и нейният клубен отбор Атинайкос загубиха като гости на литовския Кибиркщис с 65:103 в двубой от първия кръг в Група А на първата групова фаза на баскетболната Евролига при жените.

Гръцкият тим, който е сребърен медалист от турнира ЕвроКъп през миналия сезон, не успя да се противопостави съществено на домакините, които си бяха осигурили солидна преднина от 79:42 още в края на третата четвърт.

Борислава Христова завърши със 7 точки, 3 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за малко над 15 минути на терена.

Сега за Атинайкос предстои домакинство на Пансерайкос на 17 октомври в среща от гръцкото първенство, а четири дни по-късно Христова и съотборничките ѝ ще приемат испанския Сарагоса във втория си мач от Евролигата.

Снимка: ФИБА

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