ЛАСК 0:0 Ливърпул

ЛАСК и Ливърпул играят при резултат 0:0 на стадион "Райфайзен Арена" в мач от втория кръг на същинската фаза на Шампионската лига. "Черно-белите" стартираха надпреварата със загуба от АЕК, докато мърсисайдци победиха Атлетико Мадрид и сега търсят втори успех.

ЛАСК е в серия от четири поредни мача без победа. Ливърпул пък през уикенда допусна първото си поражение от началото на сезона, след като бе разбит от Манчестър Сити на "Анфийлд".

"Червените" два пъти победиха австрийския тим в груповата фаза на Лига Европа през 2023/24 година с общ резултат 7:1. Отборът от Мърсисайд може да се похвали с впечатляващ баланс срещу австрийски съперници, като е загубил само един от десетте си двубоя, записвайки осем успеха. Тази статистика се подсилва и от факта, че Ливърпул никога не е губил официален мач в Австрия, като е постигнал четири победи и едно равенство.

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Андони Ираола е направил четири промени в сравнение с дербито с Манчестър Сити. Костас Цимикас извежда „червените“ с капитанската лент, а в защитата влиза и Джереми Фримпонг. Като титуляри започват и Трей Ниони и Рио Нгумоа, докато Милош Керкез, Алексис Мак Алистър, Виктор Муньос и Вирджил ван Дайк отстъпват местата си. На върха на атаката отново е Люис Кумас. Коди Гакпо, Александър Исак и Доминик Собослай пропускат и този двубой заради контузии.

Самуел Адениран започва в атаката на ЛАСК заедно с Кристоф Ланг. Те ще бъдат подпомагани от трио в средата на терена, съставено от Кристоф Данек, Мелейро Богард и Алесандро Шопф. Саша Калайджич остава на пейката за началото.

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Снимки: Imago