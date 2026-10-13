Ираола: Вярвам на 100% на Виртц и Баркола, не знам кога ще се върнат Исак, Гакпо и Собослай

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола увери, че има пълно доверие в качествата на две от най-скъпите си звезди - Флориан Виртц и Брадли Баркола. Двамата не успяват да разгърнат потенциала си към момента и търпят доста критики, като след дербито с Манчестър Сити клубната легенда на мърсисайдци Джейми Карагър дори призова германецът да бъде изваден от титулярния състав.

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Ираола добави, че все още не знае кога ще се върнат контузените Александър Исак, Коди Гакпо и Доминик Собослай, но успокои феновете, че състоянието на тримата не е сериозно.

"Тримата не са в лошо състояние, но в момента е трудно да се каже кога ще бъдат на разположение. Действаме ден за ден. Не знам дали ще е за мача с Брентфорд или с Виляреал.

Вярно е, че Коди, Алекс и Дом са най-резултатните играчи в нашата система. В момента не разполагаме с тях – нямаше ги и срещу Сити, а се нуждаем точно от такива футболисти, които да носят тези показатели. Гласуваме доверие на играчите, с които разполагаме в момента за тези позиции. Контузиите по време на ангажименти с националните отбори са нещо, с което се сблъскват всички тимове. Въпросът е да се адаптираме към обстоятелствата.

Виртц и Баркола са имали както силни, така и слаби мачове, както всеки друг, и със сигурност ще ни зарадват с добри изяви. Брадли имаше някои добри положения, но не успя да ги реализира. Колкото повече играе, толкова по-добри ще стават взаимодействията му с останалите.

Когато си в голям клуб като нашия, е важно да се представяш добре. Флориан имаше силни изяви за националния отбор и дори отбеляза гол. Ще има както по-добри, така и по-слаби мачове. Аз бих гледал на нещата по-скоро в колективен план – как да играем добре и да постигаме резултати. Това е въпрос на колективни усилия.

Понякога не трябва да се съсредоточаваме единствено върху статистиката. Двамата са играчи, на които вярвам на 100%.

Andoni Iraola on Florian Wirtz and Bradley Barcola: “They are players I trust, 100%.” https://t.co/jMcS7JHgyv — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) October 13, 2026

Срещу Манчестър Сити играхме добре, докато бяхме с 11 човека. Но те отбелязаха веднага след като останахме с човек по-малко. При 0:0 можеш да се защитаваш по-компактно и с по-ниска линия, но когато започнеш да губиш... Искахме да погледнем и към атаката, но не успявахме да упражним сериозен натиск, тъй като те винаги имаха числено предимство. При головете, които допуснахме, не беше достатъчно просто да бъде компактни.

Това е мач (б,ред. - утрешният срещу ЛАСК), който трябва да спечелим, и искаме да стартираме възможно най-силно в турнира. Победихме в първия двубой, а в тази надпревара винаги е трудно да се печели. Вярно е обаче, че заради някои дребни болежки ще бъде трудно утре да излезем със същата стартова единайсеторка", заяви Ираола на днешната си пресконференция.

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Снимки: Imago