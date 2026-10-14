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Енрико Балето: Марица е много голям клуб в България и тук работеше проф. Джузепе Босети

  • 14 окт 2026 | 17:23
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Италианският специалист Енрико Балето е новият спортен директор на детско-юношеската школа на Марица (Пловдив). Той пристига в клуба с богат международен опит като треньор и технически координатор в мъжкото и женското направление на волейбола в Италия и в чужбина, както и в плажния волейбол.

Бившият селекционер на Пакистан Енрико Балето е новият спортен директор на школата на Марица (Пловдив)
Бившият селекционер на Пакистан Енрико Балето е новият спортен директор на школата на Марица (Пловдив)

Защо избрахте Марица?

„Първата причина да приема предложението е, защото знам, че Марица е много голям клуб в България. Другата причина обаче е, защото знам, че преди година в клуба работеше проф. Джузепе Босети, когото считам за един от най-добрите младежки треньори в историята на волейбола в Италия. За мен е голяма отговорност да дойда след проф. Босети, но в същото време това е много добра възможност и предизвикателство за мен. Веднага приех тази възможност и съм много благодарен на клуба за нея“, сподели Балето пред клубните канали.

Италианският специалист е впечатлен и от организацията на школата, която съчетава образованието и спорта.

„Харесва ми как е изградена системата в академията. Това е много добра система, която съчетава училище и спорт, а това със сигурност помага за качествената работа с всеки играч и развитието на неговите качества“, коментира той.

Развитие според потенциала на всяка състезателка

Като спортен директор на школата Балето ще насочи усилията си към развитието на младите състезателки, като отчита индивидуалните им качества и възможности. Според него е важно да се осигури както целенасочена подготовка за момичетата с потенциал да достигнат най-високото ниво, така и възможности за развитие на всички.

„Трябва да работим целенасочено с момичетата, които имат потенциал да стигнат до най-високо ниво, като им предложим специфични занимания. В същото време трябва да дадем необходимите инструменти на всички състезателки, за да могат и да изпитват удовлетворение и истинско удоволствие от играта“, обясни новият спортен директор.

Страст, мотивация и преданост

Попитан да опише академията на Марица с три думи, Балето избира страст, мотивация и преданост. Последната има особено значение за него и е свързана с отговорността да носиш цветовете на клуба.

„Предаността към фланелката е като повиквателната за националния отбор – тя е едновременно голяма чест и огромна отговорност. Всеки, който идва да играе волейбол в Марица, трябва добре да осъзнава тази отговорност. За да играеш тук, са ти нужни именно страст, преданост и мотивация“, категоричен е Балето.

С богатия си международен опит и ясната си философия за развитието на младите състезатели италианският специалист поема новото си предизвикателство с амбицията да допринесе за бъдещето на школата на Марица.

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