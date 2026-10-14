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Бившият селекционер на Пакистан Енрико Балето е новият спортен директор на школата на Марица (Пловдив)

  • 14 окт 2026 | 17:13
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Италианският специалист Енрико Балето е новият спортен директор на детско-юношеската школа на Марица (Пловдив). Той пристига в клуба с богат международен опит като треньор и технически координатор в мъжкото и женското направление на волейбола в Италия и в чужбина, както и в плажния волейбол.

Балето приема новата си роля като чест, отговорност и предизвикателство. Неговата философия поставя акцент както върху развитието на състезателките с потенциал за най-високо ниво, така и върху това всяка волейболистка да открие удовлетворение и удоволствие от играта.

Роденият на 23 август 1973 г. в Каляри Енрико Балето , Сардиния, специалист посвещава голяма част от професионалния си път на развитието на млади волейболни таланти. През годините е заемал различни позиции като старши и помощник-треньор, технически координатор и ръководител на детско-юношески направления в редица италиански клубове.

В международната си кариера Балето има значим опит и с национални отбори. Между 2011 и 2016 г. е старши треньор на националните отбори на Италия по плажен волейбол за спортисти със слухови увреждания, а от 2012 до 2016 г. изпълнява и ролята на координатор на съставите. През 2015 г. извежда женския национален отбор до пето място на Европейското първенство в Париж, а година по-късно женският национален отбор до 21 години завършва на четвърта позиция на европейския шампионат в Лодз, Полша.

През ноември 2024 г. Балето поема женския национален отбор на Пакистан по волейбол в рамките на проект на Международната федерация по волейбол (FIVB). Преди това натрупва опит и в плажния волейбол като състезател, участвайки в италианския национален шампионат и в международни турнири от сериите Satellite и Challenger на FIVB.

Професионалното му развитие е подкрепено от множество специализирани обучения. Той притежава най-високите треньорски квалификации на Италианската федерация по волейбол (FIPAV) – трета степен и трета степен за работа с подрастващи. Сред специалистите, от които се е учил, са утвърдени имена в италианския волейбол като Фефе Де Джорджи, Анджело Лоренцети и Лучано Педула.

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