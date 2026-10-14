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Любовната афера на Медведев с Шанхай продължава

  • 14 окт 2026 | 16:03
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Любовната афера на Медведев с Шанхай продължава

Даниил Медведев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Шанхай, постигайки това за четвърти път в последните си пет участия. В сряда шестият в световната ранглиста руснак надделя над дългогодишния си съперник Стефанос Циципас.

Шампионът от 2019 година направи нова уверена крачка към трофея в китайския мегаполис след победа с 6:4, 7:5 над гръцкия тенисист. С този успех Медведев подобри баланса си в директните сблъсъци срещу Циципас на 11-5 победи.

„Обожавам Шанхай като град. Това е една от любимите ми спирки в календара, затова се опитвам да остана тук възможно най-дълго. Играя страхотно. Днес сервирах отлично и не се изправих пред нито една точка за пробив, от което съм много доволен“, заяви Медведев в интервюто си на корта след срещата.

Руският тенисист впечатли с представянето си на начален удар и не позволи на съперника си да стигне до възможности за пробив. Той систематично натоварваше бекхенда на Циципас и демонстрира по-голямо постоянство в разиграванията от основната линия, записвайки с осем непредизвикани грешки по-малко от опонента си (10 срещу 18).

Успехът, постигнат за 84 минути, нареди Медведев сред едва шестимата тенисисти в историята, достигали поне четири пъти до четвъртфиналната фаза в Шанхай. Руснакът гони четвърта титла за сезона и първа на ниво „Мастърс 1000“ от 2023 година насам, а негов съперник в следващия кръг ще бъде победителят от мача между Томи Пол и Зизу Бергс.

Медведев все още няма загубен сет в Шанхай през тази кампания и със силните си изяви увеличава шансовете си за участие на Финалите на АТР. 30-годишният тенисист заема осма позиция в класацията за Торино и се намира в отлична позиция да спори за престижния финален трофей за седми път в своята кариера.

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