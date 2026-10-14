Спуканата гума помогнала на Пиастри в Сингапур

Оскар Пиастри изрази мнение, че бавното спадане на налягането в гумата му по време на Гран При на Сингапур всъщност е допринесло за това да задмине Люис Хамилтън и да стигне до петата позиция в неделното състезание.

Австралиецът се движеше самотен на шесто място – с изоставане от 20 секунди спрямо движещия се на трета позиция Хамилтън и седем секунди зад съотборника си Ландо Норис. В 39-ата обиколка на уличната писта „Марина Бей“ обаче бе въведена виртуална кола за сигурност, след като Ланс Строл отби заради повреда в съединителя.

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Въпреки че разполагаше с най-износените гуми сред лидерите, Хамилтън предпочете да остане на трасето с меката смес. Пиастри първоначално взе същото решение с 15 обиколки по-новите си средно твърди гуми, но бавен дефект го принуди да спре в бокса за втори път в 41-вата обиколка.

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Пиастри се завърна на пистата с мек комплект гуми и с пасив от 37 секунди спрямо Хамилтън. С темпо от две секунди на обиколка по-бързо от това на съперника си, той заличи разликата три обиколки преди финала. Въпреки упоритата защита, пилотът на Ферари бе безсилен след 44 обиколки на пистата с най-мекия компонент.

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„Това определено беше максимумът, на който бяхме способни, просто нямахме скорост за повече. Всички знаем, че позицията на пистата тук е от огромно значение.



„Смятам, че лично аз си свърших работата доста добре. Разбира се, спуканата гума беше неприятна, но по ирония на съдбата вероятно ми помогна. В крайна сметка задминах Люис, така че всяко зло е за добро“, сподели Пиастри.



„Беше трудно, защото в момента, в който настигнеш автомобил отпред, е много лесно да прегрееш гумите и да останеш затворен в неговото темпо. С оглед на това колко бързо го настигах обаче, щях да съм много разочарован, ако не бях успял да го изпреваря. Получи се малко вълнение, което беше добре дошло, защото преди това състезанието беше доста самотно“, добави австралиецът, коментирайки атаката си срещу Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages