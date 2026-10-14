Жасмин Величков: Не искаме просто да победим някого - искаме да спечелим нещо

Жасмин Величков говори откровено за изминалия сезон, предизвикателствата в националния отбор, смяната на позицията и амбицията да изгради по-постоянна игра.След поредица от силни мачове с България и нов старт в клубния си отбор в Италия, Величков определя последната година като период на сериозно израстване — техническо, физическо и най-вече ментално.

„Минах през изключително много емоции. Имаше моменти нагоре и надолу, но най-важното за мен беше развитието — да свикнеш да играеш под напрежение, пред пълни зали и с очакванията на толкова хора“, споделя Жасмин Величков в новия епизод на VOLLEYCAST

Поуките от големите мачове

Сред най-силните му спомени остава победата над Полша пред многобройна българска публика. Величков подчертава, че именно подкрепата от трибуните е дала на отбора допълнителна енергия.„Когато играеш пред толкова хора и усещаш, че са зад теб, това е огромна мотивация. Публиката буквално беше нашият седми играч.

“Разговорът неизбежно стига и до трудните поражения след силни представяния. Според него причината често не е в липсата на желание, а в умората, възстановяването и концентрацията.„След голям мач е трудно веднага да повториш същото ниво. Не става само с желание — тялото и психиката също трябва да са готови. Това е процес, за който трябват време, опит и търпение.“

Смяната на позицията

Един от ключовите моменти за Величков е преминаването му на позицията либеро. Решението идва сравнително бързо, но той приема промяната като възможност, а не като крачка назад.

„Посрещането винаги е било сред силните ми елементи. Когато ми казаха, че мога да помогна на отбора като либеро, за мен беше естествено да приема.

“Макар да признава, че ролята е различна от тази на посрещача, той вижда и позитивите: повече фокус върху детайлите в защита, посрещане и изграждане на стабилни навици.

„Не е толкова далечна позиция за мен. Преди също имах много задачи в защита и посрещане. Разликата е, че вече носиш друга отговорност и трябва да бъдеш постоянен във всеки момент.“

Целта: постоянство Величков е категоричен, че най-голямото предизвикателство пред него и отбора е постоянството. Той дава пример с водещите волейболисти, които успяват да останат на високо ниво дори когато не играят най-добрия си мач.„Искам да изградя по- голяма константа в играта си. Да не разчитам на моментни силни периоди, а да поддържам добро ниво във всеки мач.

“По думите му българският национален отбор вече е променил и собствената си нагласа. Амбицията не е просто да бъде конкурентен срещу големите съперници, а да преследва реални успехи.

„Не искаме просто да победим някого. Искаме да спечелим нещо.“

Поглед към бъдещето

За следващите години Величков поставя на първо място здравето, работата и търпението. Той не крие, че пътят към по-високо ниво е дълъг, но вярва, че ежедневните тренировки и правилното изпълнение на детайлите могат да го приближат до целите му.

„Най-важни са много тренировки, но и правилни тренировки. Развитието не става за ден — има грешки, има моменти на несигурност, но точно това е част от процеса.“А към феновете му остава едно ясно послание: благодарност за постоянната подкрепа и надежда, че националният отбор ще им донесе още поводи за радост.

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