Пейтън Причард удължава договора си с Бостън Селтикс

Гардът Пейтън Причард е постигнал съгласие за нов двугодишен договор на стойност 44,2 милиона долара с баскетболния Бостън Селтикс, съобщава ESPN.

28-годишният американец, който спечели приза за най-добър шести играч в Националната баскетболна асоциация (НБА) през 2025 година, ще запази ключовата си роля в състава на "Келтите". Така той ще остане за една допълнителна година след изтичането на настоящия договор през 2028-а.

През сезон 2028/29 той ще получи над 21 млн. долара, докато за 2029/30 има взаимна опция на стойност близо 23 млн., която позволява и на двете страни по договора да преговарят за ново удължаване отвъд настоящото.

Избраният под номер 26 в драфта на НБА през 2020 година баскетболист е вторият най-дълго служещ играч на Бостън след звездата на тима Джейсън Тейтъм. Той е и един от четиримата в историята на Селтикс с повече от 200 тройки в над един сезон, заедно с Тейтъм, Дерик Уайт и Антоан Уокър.

В шестте си кампании в НБА до момента той е на трето място по мачове, единствено след Микал Бриджис (246) и Никейл Алекзандър-Уокър (242). През миналия сезон Причард записа рекордни показатели за кариерата си със 17 точки, 5,2 асистенции и 3,9 борби средно на мач.

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