Макс Верстапен призна: Бях твърде суров към отбора

Макс Верстапен призна, че е бил „твърде суров“ към Ред Бул в началото на сезона, когато Биковете изоставаха изключително много от челото на класирането във Формула 1.

Първите месеци от кампанията бяха изключително тежки, а тимът дълго време търсеше решение на проблемите с баланса на болида RB22. Напредъкът дойде след въвеждането на мащабен пакет от подобрения в Баку, след което резултатите бързо тръгнаха нагоре.

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Положителният обрат донесе на Верстапен първи полпозишън и първа победа за годината в Малайзия. Нидерландецът запази инерцията и в Сингапур, където спечели и спринта, и състезанието, стартирайки от полпозишъна. Верстапен вижда сериозна разлика между настоящия възход и обрата от миналия сезон, когато формата на тима се подобри след уикенда на пистата „Монца“.

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„Историята е напълно различна. През миналия сезон всичко опираше до настройките. Дълго време смятахме, че автомобилът не може да върви с определена конфигурация, а след това се оказа, че може. Това беше ценен опит. Тази година ситуацията бе друга — в началото можехме да опитаме всякакви настройки, но това нямаше да оправи баланса.



„Последните нововъведения помогнаха изключително много. Вече намирам ритъма си по-лесно и мога да карам на лимита. Понякога бях суров, но преди всичко ясен и откровен. Отборът знае, че не е нищо лично. Аз съм перфекционист и винаги искам нещата да се правят по-добре, особено когато знам, че това е напълно постижимо“, сподели пилотът пред нидерландското издание De Telegraaf.

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Снимки: Gettyimages