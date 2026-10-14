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Макс Верстапен призна: Бях твърде суров към отбора

  • 14 окт 2026 | 10:01
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Макс Верстапен призна, че е бил „твърде суров“ към Ред Бул в началото на сезона, когато Биковете изоставаха изключително много от челото на класирането във Формула 1.

Първите месеци от кампанията бяха изключително тежки, а тимът дълго време търсеше решение на проблемите с баланса на болида RB22. Напредъкът дойде след въвеждането на мащабен пакет от подобрения в Баку, след което резултатите бързо тръгнаха нагоре.

Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027
Скритият коз, който дава допълнителна надежда на Верстапен и Ред Бул за 2027

Положителният обрат донесе на Верстапен първи полпозишън и първа победа за годината в Малайзия. Нидерландецът запази инерцията и в Сингапур, където спечели и спринта, и състезанието, стартирайки от полпозишъна. Верстапен вижда сериозна разлика между настоящия възход и обрата от миналия сезон, когато формата на тима се подобри след уикенда на пистата „Монца“.

Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти
Макс Верстапен вече има победи на 27 различни писти

„Историята е напълно различна. През миналия сезон всичко опираше до настройките. Дълго време смятахме, че автомобилът не може да върви с определена конфигурация, а след това се оказа, че може. Това беше ценен опит. Тази година ситуацията бе друга — в началото можехме да опитаме всякакви настройки, но това нямаше да оправи баланса.

„Последните нововъведения помогнаха изключително много. Вече намирам ритъма си по-лесно и мога да карам на лимита. Понякога бях суров, но преди всичко ясен и откровен. Отборът знае, че не е нищо лично. Аз съм перфекционист и винаги искам нещата да се правят по-добре, особено когато знам, че това е напълно постижимо“, сподели пилотът пред нидерландското издание De Telegraaf.

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Снимки: Gettyimages

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