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Александър Стоименов пред Sportal.bg: Показахме, че принадлежим на това ниво, изключително горд съм с всички играчи

  • 14 окт 2026 | 01:25
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Александър Стоименов бе един от най-добрите за Балкан при болезненото поражение от Рома в ЕвроКъп след продължение в Рим. Той обаче не доигра срещата, тъй като през второто полувреме трябваше да напусне игра след неспортсменско и техническо нарушения.

"Показахме от самото начало, че сме супер надъхани и амбицирани да стигнем до победата. Изключително съм горд с представянето на всеки един от играчите. Излязохме и показахме, че принадлежим на това ниво. Мачът беше ниско резултатен, но това беше, защото ние бяхме нервни в началото. Обаче направихме максимално трудно за тях те да си стигат до кошовете. Просто се "сбихме" супер много. Накрая много разочароващ финал, бяхме супер близо, уви не успяхме", каза пред Sportal.bg Стоименов.

Цялото интервю с Александър Стоименов можете да изгледате във видеото по-долу.

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Снимки: Sportal.bg

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