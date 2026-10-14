Павлин Иванов пред Sportal.bg: Играхме с тях като равен с равен, показахме характер

Гардът на Балкан Павлин Иванов заяви след драматичната загуба от Рома в Рим в ЕвроКъп във вторник вечерта, че ботевградчани са показали характер и са играли като равен с равен с италианците.

"Усетих мача, че играхме като равен с равен, може би накрая, във важните моменти, те изиграха ситуациите по-добре от нас и оттам ни дръпнаха малко повече. Фауловете и съдиите няма смисъл да ги коментираме, това е част от играта, със сигурност не са те виновни за нашата загуба. Много е важно, че днес показахме характер. Играхме равен с равен с италиански отбор, който играе в Серия А, което не е малко, но със сигурност не трябва да ни задоволява. Това, че сме били близко няма значение, при положение, че са ни били, по-скоро има значение това, че проявихме характер", сподели пред Sportal.bg Иванов.

Цялото интервю с Павлин Иванов можете да изгледате във видеото по-долу.

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