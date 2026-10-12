Педро Акоста скочи на MotoGP: Приличахме на магарета

Пилотът на КТМ Педро Акоста скочи на MotoGP и по-специално на правилото за минималното налягане на гумите в хода на надпреварите в кралския клас. То излезе на преден план в хода на изминалия уикенд за Гран При на Индонезия.

И в спринта, и в състезанието на „Мандалика“ имаше случаи, в които пилоти умишлено пропускаха свои конкуренти пред себе си, за да карат в мръсния въздух и да повишат налягането в предните си гуми. Акоста беше сред тези, които имах проблем с налягането в предната си гума по време на състезанието, а след него испанецът беше много критичен по адрес на това правило.

👊 @marcmarquez93 is through on @37_pedroacosta #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/N9SjySN6zy — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

„Приличахме на магарета. Мисля, че Марк (Маркес) имаше същия проблем като мен, защото и той ме пусна да го изпревара. Не знам. Разбирам, че трябва да имаме минимално налягане преди старта, но не може това да бъде определящо, както стана с Хорхе (Мартин) в спринта.



„Преди старта той си е мислел, че Марк и Марко (Бедзеки) ще са пред него. Не можем да контролираме какво правят другите. Мисля, че налягането трябва да се мери преди старта и да няма значение какво се случва след това. Не можеш да направиш нищо“, заяви Акоста.

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Снимки: Gettyimages