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Галатасарай е пред раздяла с Джанмарко Поцеко

  • 13 окт 2026 | 15:26
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Галатасарай е пред раздяла с Джанмарко Поцеко

Баскетболният Галатасарай е пред раздяла със старши треньора Джанмарко Поцеко, а скоро се очаква и официално потвърждение, твърди специализираното издание Eurohoops.net.

Решението идва след домакинска загуба с 88:93 от Бурсаспор в турското първенство, която е трета поредна за истанбулския гранд.

Преди това Галатасарай отстъпи със 76:96 пред хърватския Цибона в Шампионската лига и със 71:78 пред Каршъяка след продължение в местния шампионат.

54-годишният италианец Поцеко застана начело на турския тим през 2025-а.

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