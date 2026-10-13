Галатасарай е пред раздяла с Джанмарко Поцеко

Баскетболният Галатасарай е пред раздяла със старши треньора Джанмарко Поцеко, а скоро се очаква и официално потвърждение, твърди специализираното издание Eurohoops.net.
Решението идва след домакинска загуба с 88:93 от Бурсаспор в турското първенство, която е трета поредна за истанбулския гранд.
Преди това Галатасарай отстъпи със 76:96 пред хърватския Цибона в Шампионската лига и със 71:78 пред Каршъяка след продължение в местния шампионат.
54-годишният италианец Поцеко застана начело на турския тим през 2025-а.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google