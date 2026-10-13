Стефано Доменикали за завръщането на Формула 1 в Африка: Исторически момент

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали определи като „исторически момент“ днешното официализиране на завръщането на световния шампионат в Африка. Това ще се случи в началото на следващото десетилетие, а надпреварата ще се проведе на територията на Руанда и ще носи името Гран При на Африка.

„Днес е исторически момент за Формула 1. С присъединяването на Руанда към календара през следващото десетилетие нашият спорт ще провежда състезания на всички населени континенти, доближавайки световния шампионат до феновете по целия свят повече от всякога“, заяви Доманикали.



„Африка винаги е била част от бъдещето на Формула 1. Още от самото начало бяхме решени да се завърнем на континента по правилния начин – с подходящ партньор, дългосрочен ангажимент и ясна визия за постигане на реален положителен ефект.



„Бих искал да благодаря на Негово Превъзходителство Пол Кагаме, президента на Република Руанда, на правителството на страната, на Съвета за развитие на Руанда, на президента на ФИА Мохамед бин Сулайем, както и на всички, чиято отдаденост и сътрудничество направиха това възможно. Става дума за много повече от домакинство на състезание от Формула 1. Заедно можем да осигурим трайни икономически и социални ползи чрез туризма, инвестициите, развитието на професионалните умения и растежа на местния бизнес. Така положителният ефект от това събитие ще се усеща от поколения напред.



„За нашите фенове това е особено вълнуващ момент. В Африка живеят над 100 милиона фенове на Формула 1, а броят им продължава да нараства бързо. Доближаваме емоциите, енергията и драматизма на Формула 1 до милиони хора, които отдавна чакат завръщането на спорта на континента. Очакваме с нетърпение заедно да напишем една вълнуваща нова глава в историята на Формула 1“, добави още шефът на спорта.