Поглед отвътре към дебюта на Алекс Ванчев във Формула 4

След 7 титли на Щатите в картинга Александър Ванчев дебютира в британската Формула 4 и спечели точки в първия си състезателен уикенд на известната писта „Брандс Хеч“. Разбира се, при дебют в края на сезона на пилот, който има зад гърба си ограничен брой тестови километри, не трябва да се очакват чудеса. А и Алекс кара срещу пилоти, които се състезават цяла година с тези автомобили и в този шампионат, а някои от тях имат и повече сезони зад гърба си.

Все пак, Ванчев записа първите си точки в шампионата с 18-о място в дългата неделна надпревара, а преди това на два пъти се класира близо до топ 20.

Александър Ванчев дебютира с точки в британската Формула 4

Предлагаме ви поглед отвътре към дебюта на Алекс на „Брандс Хеч“, благодарение на баща му Лъчезар Ванчев, който говори специално за Sportal.bg.

„Мисля, че като за дебют, представянето ни в състезанията беше добро - обясни Ванчев-старши. - Алекс е направил на „Брандс Хеч“ може би около 80 обиколки, другите пилоти сигурно имат по 400-500 и повече обиколки на тази писта. Времената на Алекс в хода и на трите състезания не отстъпваха на тези на пилотите пред него в колоната.

„Но заради липсата на километри на това трасе, Алекс изостана в квалификацията. Ако се беше класирал по-напред, със сигурност щеше да има по-голям шанс за по-добър резултат, но аз съм доволен.

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„Имах надежда, че ще вали, все пак това е Англия, а Алекс е много добър на дъжд и на мокри трасета - допълни Лъчезар. - В картинга винаги печелеше на дъжд, без значение срещу кого караше. Мислех, че и с болида ще е така, но в първата сесия на мокро, Алекс излетя от пистата и трябваше да сме по-внимателни оттам нататък.

„След края на уикенда на „Брандс Хеч“ казах на Алекс, че приключваме с картинга, там вече той тъпче на едно място. Събираме бюджет за Формула 4 за догодина, знам, че няма да е лесно, тъй като досега кариерата му се финансира от моята адвокатска компания Southern Law Center и DHL, а парите във Формула 4 са доста повече.

„До момента нямаме договор с отбор във Формула 4. Получихме няколко оферти и вече преговаряме с отделни тимове. Вариантите не са малко: Англия, Испания, Италия и получихме оферта и за германската Формула 4, тъй като там този шампионат се възстановява. Все още не сме решили нищо, но пък се убедихме, че в британската Формула 4 нивото е много високо. Но, както казах, там често вали, което е изкушаващо, пилотите, които са най-добри на дъжд, винаги изпъкват. Ще видим, ще е интересна зима.“

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