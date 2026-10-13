В НАСКАР сглобяват над 80 състезателни автомобила за „Дни на грохот 2“

Главният изпълнителен директор на НАСКАР Стийв О'Донъл разкри мащабни планове за продължение на филмовата класика „Дни на грохот“. По време на визита във Вашингтон О'Донъл даде интервю за вестник „Уолстрийт Джърнъл“, в което обсъди състоянието и бъдещото развитие на сериите, включително ангажимента на организацията да сглоби над 80 състезателни коли за продукцията.

Премиерата на филма е насрочена за юни 2028 година. Том Круз ще облече отново състезателния екип на главния герой Коул Трикъл, а сред звездите в актьорския състав блести и Ан Хатауей. Круз посети пистата „Дейтона Интернешънъл Спийдуей“ в края на редовния сезон в НАСКАР тазигодина, за да потвърди проекта пред състезателите и екипите. Круз призна, че е дългогодишен почитател на шампионата и акцентира на намерението си да представи спорта с нужното уважение.

Days of Thunder. Summer 2028. https://t.co/rD3QLXfUyi — Tom Cruise (@TomCruise) August 29, 2026

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Круз изтъкна пред тимовете, че целта на филма е да позволи на публиката да разбере същността на НАСКАР – отборния дух, сплотената общност, главозамайващата скорост, емоциите и реалната опасност на пистата. О'Донъл допълни, че холивудската звезда е предупредил ръководството на сериите да се подготви за огромен интерес, тъй като пред екраните ще застанат милиони зрители, които никога преди това не са гледали автомобилно състезание.

NASCAR is building more than 80 race cars for Days of Thunder 2, according to Steve O'Donnell. For comparison, the original movie purchased 60 cars back in 1990. We still don't know exactly what they're planning to do with all of them. https://t.co/H2MEa1ZEg2 https://t.co/5ksimqnbUQ — The Daily Downforce (@dailydownforce) October 12, 2026

Мащабът на новия проект значително надминава оригиналния филм от 1990 година, за който бяха осигурени около 60 състезателни коли. В тогавашната продукция тимът на „Хендрик Моторспортс“ изгради пет специални автомобила, оборудвани с камери, а снимачни коли се движеха непосредствено зад състезателната колона по време на реални стартове като „Дейтона 500“. Амбицията за новото продължение е да пренесе изживяването на още по-високо ниво по подобие на хитовия авиационен екшън „Топ Гън“ и успешната колаборация между продуцента Джери Брукхаймър и ФИА в кинопроекта за Формула 1.

Стийв О'Донъл, който пое поста главен изпълнителен директор в началото на 2026 г. от Джим Франс и стана първият ръководител извън фамилия Франс, основала шампионата, се надява филмът да донесе нов подем. В редиците на шампионата очакват въздействащата драма да отвори нова страница за НАСКАР и да запали страстта на широк кръг нови фенове по целия свят.

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Снимки: Gettyimages