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В НАСКАР сглобяват над 80 състезателни автомобила за „Дни на грохот 2“

  • 13 окт 2026 | 10:24
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В НАСКАР сглобяват над 80 състезателни автомобила за „Дни на грохот 2“

Главният изпълнителен директор на НАСКАР Стийв О'Донъл разкри мащабни планове за продължение на филмовата класика „Дни на грохот“. По време на визита във Вашингтон О'Донъл даде интервю за вестник „Уолстрийт Джърнъл“, в което обсъди състоянието и бъдещото развитие на сериите, включително ангажимента на организацията да сглоби над 80 състезателни коли за продукцията.

Премиерата на филма е насрочена за юни 2028 година. Том Круз ще облече отново състезателния екип на главния герой Коул Трикъл, а сред звездите в актьорския състав блести и Ан Хатауей. Круз посети пистата „Дейтона Интернешънъл Спийдуей“ в края на редовния сезон в НАСКАР тазигодина, за да потвърди проекта пред състезателите и екипите. Круз призна, че е дългогодишен почитател на шампионата и акцентира на намерението си да представи спорта с нужното уважение.

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Круз изтъкна пред тимовете, че целта на филма е да позволи на публиката да разбере същността на НАСКАР – отборния дух, сплотената общност, главозамайващата скорост, емоциите и реалната опасност на пистата. О'Донъл допълни, че холивудската звезда е предупредил ръководството на сериите да се подготви за огромен интерес, тъй като пред екраните ще застанат милиони зрители, които никога преди това не са гледали автомобилно състезание.

Мащабът на новия проект значително надминава оригиналния филм от 1990 година, за който бяха осигурени около 60 състезателни коли. В тогавашната продукция тимът на „Хендрик Моторспортс“ изгради пет специални автомобила, оборудвани с камери, а снимачни коли се движеха непосредствено зад състезателната колона по време на реални стартове като „Дейтона 500“. Амбицията за новото продължение е да пренесе изживяването на още по-високо ниво по подобие на хитовия авиационен екшън „Топ Гън“ и успешната колаборация между продуцента Джери Брукхаймър и ФИА в кинопроекта за Формула 1.

Стийв О'Донъл, който пое поста главен изпълнителен директор в началото на 2026 г. от Джим Франс и стана първият ръководител извън фамилия Франс, основала шампионата, се надява филмът да донесе нов подем. В редиците на шампионата очакват въздействащата драма да отвори нова страница за НАСКАР и да запали страстта на широк кръг нови фенове по целия свят.

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Снимки: Gettyimages

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