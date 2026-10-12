Ковънтри заби четири гола и съкруши Нюкасъл

Отборът на Ковънтри поднесе една от най-големите изненади на шестия кръг на Премиър лийг, разгромявайки у дома тима на Нюкасъл с 4:1. До тази вечер възпитаниците на Франк Лампард имаха само една победа и един отбелязан гол, но най-сетне те отприщиха яростта си и показаха, че абсолютно никой не трябва да ги подценява при завръщането им в елита. Така новаците вече имат 6 точки и са с три над чертата, докато "свраките" се озоваха в долната половина на таблицата с 8 пункта. Въпреки че сезонът все още е тепърва в своето начало, щабът на Нюкасъл спешно трябва да предприеме мерки и да демонстрира повече постоянство, ако не иска рано да отпадне от сметките за топ 4 или Европа като цяло. Към момента на върха е гъсто населено, но все пак поредица от подобни грешки като тази вечер би отворила доста по-сериозна дистанция.

Домакините имаха спортното щастие да получат правото да изпълнят дузпа още в самото начало, като Джак Рудони бе точен от бялата точка в 6-ата минута.

До края на полувремето нови голове не паднаха, като момчетата на Франк Лампард нанесоха нов болезнен удар на свраките в началото на следващата част. Този път по-малко от 180 секунди след подновяването на играта в 48-ата минута Сидики Шериф наказа Лукаш Хорничек и направи 2:0.

Все пак до края имаше достатъчно време и логично това не бе всичко, а гостите съумяха да върнат гол. Това стана в средата на полувремето в 70-ата минута, когато Свен Ботман намали и върна надеждите на "свраките", които обаче вместо да стигнат поне до частичен обрат, инкасираха нови попадения в края.

Първо, в 81-вата минута Елис Симс направи 3:1, а в 86-ата Стивън Мфуни оформи крайния резултат за една паметна вечер на стадион "Ковънтри Билдинг Съсайъти Арена".

Our first ever @PremierLeague win at the @CBSArena. ⚡️ https://t.co/u4OkZl6gRx — Coventry City (@CoventryCityFC) October 12, 2026

Така Ковънтри гледа смело напред, след като непосредствено преди паузата за националните отбори бе сразил миналогодишния полуфиналист в Лига Европа Нотингам Форест с 1:0 на "Сити Граунд", а сега дойде и първата домакинска победа за новаците. Дали ще стигнат до трети последователен успех, остава да разберем от двубоя идната седмица срещу колебливия Тотнъм, като тази среща е на 19 октомври (понеделник) от 22:00 часа българско време в Лондон.

Нюкасъл от своя страна ще "ближе рани" с домакинство на първенеца от Лига Европа Астън Вила, който също не направи възможно най-убедителния старт в Премиър лийг. Този сблъсък предстои на 17 октомври (събота) от 19:30 часа.

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