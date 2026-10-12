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Ковънтри заби четири гола и съкруши Нюкасъл

  • 12 окт 2026 | 23:54
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Ковънтри заби четири гола и съкруши Нюкасъл

Отборът на Ковънтри поднесе една от най-големите изненади на шестия кръг на Премиър лийг, разгромявайки у дома тима на Нюкасъл с 4:1. До тази вечер възпитаниците на Франк Лампард имаха само една победа и един отбелязан гол, но най-сетне те отприщиха яростта си и показаха, че абсолютно никой не трябва да ги подценява при завръщането им в елита. Така новаците вече имат 6 точки и са с три над чертата, докато "свраките" се озоваха в долната половина на таблицата с 8 пункта. Въпреки че сезонът все още е тепърва в своето начало, щабът на Нюкасъл спешно трябва да предприеме мерки и да демонстрира повече постоянство, ако не иска рано да отпадне от сметките за топ 4 или Европа като цяло. Към момента на върха е гъсто населено, но все пак поредица от подобни грешки като тази вечер би отворила доста по-сериозна дистанция.

Домакините имаха спортното щастие да получат правото да изпълнят дузпа още в самото начало, като Джак Рудони бе точен от бялата точка в 6-ата минута.

До края на полувремето нови голове не паднаха, като момчетата на Франк Лампард нанесоха нов болезнен удар на свраките в началото на следващата част. Този път по-малко от 180 секунди след подновяването на играта в 48-ата минута Сидики Шериф наказа Лукаш Хорничек и направи 2:0.

Все пак до края имаше достатъчно време и логично това не бе всичко, а гостите съумяха да върнат гол. Това стана в средата на полувремето в 70-ата минута, когато Свен Ботман намали и върна надеждите на "свраките", които обаче вместо да стигнат поне до частичен обрат, инкасираха нови попадения в края.

Първо, в 81-вата минута Елис Симс направи 3:1, а в 86-ата Стивън Мфуни оформи крайния резултат за една паметна вечер на стадион "Ковънтри Билдинг Съсайъти Арена".

Така Ковънтри гледа смело напред, след като непосредствено преди паузата за националните отбори бе сразил миналогодишния полуфиналист в Лига Европа Нотингам Форест с 1:0 на "Сити Граунд", а сега дойде и първата домакинска победа за новаците. Дали ще стигнат до трети последователен успех, остава да разберем от двубоя идната седмица срещу колебливия Тотнъм, като тази среща е на 19 октомври (понеделник) от 22:00 часа българско време в Лондон.

Нюкасъл от своя страна ще "ближе рани" с домакинство на първенеца от Лига Европа Астън Вила, който също не направи възможно най-убедителния старт в Премиър лийг. Този сблъсък предстои на 17 октомври (събота) от 19:30 часа.

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