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Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

  • 13 окт 2026 | 00:07
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Леванте и Севиля затвориха кръга със зрелище от шест гола, червен картон и десет минути продължение

Отборите на Леванте и Севиля сътвориха истинска футболна драма и стигнаха до равенство 3:3 в среща от осмия кръг на Ла Лига. Андалусийците пропиляха преднина от два гола, а в добавеното време съперниците се разписаха още три пъти, за да разделят точките на стадион "Сиутат де Валенсия".

Загубените две точки попречиха на севилци да се доближат на точно толкова от четвъртия Реал Мадрид, докато противникът им се измъкна от зоната на изпадащите, като има същия актив колкото и първият под чертата Елче, но е с по-добра голова разлика.

Гостите поведоха в 13-тата минута чрез Роби Уре, а след почивката Феликс Корея покачи в 54-ата. Второто попадение бе зачетено след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Домакините обаче не се предадоха и само три минути по-късно Иван Ромеро намали след подаване на Рожер Бруге.

Истинската лудост настъпи след края на редовното време. Във 2-рата минута на продължението Адриан де ла Фуенте изравни със страхотен удар извън наказателното поле.

Радостта на Леванте обаче продължи съвсем кратко, тъй като в 5-ата минута на добавеното време Исак Ромеро върна преднината на Севиля. Само минута по-късно голмайсторът получи втори жълт картон и остави своите с човек по-малко.

Това струваше прескъпо на андалусийците, които отново изпуснаха победата. В 10-ата минута на продължението Ифеани Ндукве се разписа за крайното 3:3, като попадението бе потвърдено след намеса на ВАР.

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